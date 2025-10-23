Werbung ausblenden

EQS-AFR: Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Logwin AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

23.10.2025 / 10:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2025

Ort:

https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Logwin AG
an de Längten 5
6776 Grevenmacher
Luxemburg
Internet:www.logwin-logistics.com
Logwin

