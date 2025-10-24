EQS-News: Shanghai Electric unterzeichnet Vertrag mit Econergy über das 342-MW-PV-Projekt Parau Phase II und unterstützt damit die grüne Zukunft Rumäniens

EQS-News: Shanghai Electric / Schlagwort(e): Vertrag

Shanghai Electric unterzeichnet Vertrag mit Econergy über das 342-MW-PV-Projekt Parau Phase II und unterstützt damit die grüne Zukunft Rumäniens



Als viertes Photovoltaikprojekt von Shanghai Electric in Rumänien ist diese Initiative ein wichtiger Schritt für den Sektor der sauberen Energie in diesem Land.

SHANGHAI, 24. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) feierte am 1. Oktober einen wichtigen Meilenstein mit der Unterzeichnung der zweiten Phase des 342-MW-Photovoltaik-Generalunternehmerprojekts (das „Projekt") in Parau, Rumänien, mit Econergy Renewable Energy Ltd. („Econergy"). Nach Fertigstellung soll das Projekt sowohl private als auch gewerbliche Nutzer mit sauberem Strom versorgen und unterstreicht damit das unerschütterliche Engagement von Shanghai Electric für die Förderung der Entwicklung grüner Energie in Mittel- und Osteuropa.

„Shanghai Electric wird seine technologischen Stärken in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Energiespeicherung weiterhin nutzen, um den grünen Wandel in der Region voranzutreiben", sagte Wu Lei, Sekretär des Parteikomitees und Vorsitzender der Shanghai Electric Group. „Aufbauend auf unseren erfolgreich abgeschlossenen Projekten in Rumänien wollen wir unsere Präsenz in Mittel- und Osteuropa weiter stärken und maßgeschneiderte Lösungen liefern, die die Energiewende in Rumänien beschleunigen."

Das Projekt ist auch ein wichtiger Bestandteil der strategischen Expansion von Econergy in Rumänien und der gesamten Region Mittel- und Osteuropa. Andrea Loi, Vice President of Operations bei Econergy, , erklärte: „Unsere Entscheidung für eine Partnerschaft mit Shanghai Electric spiegelt unser volles Vertrauen in das technische Know-how, die Projektdurchführungskompetenz und die umfangreiche internationale Erfahrung des Unternehmens wider. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Teams, um den reibungslosen Fortschritt und die erfolgreiche Inbetriebnahme dieses wegweisenden Projekts sicherzustellen."

Das Projekt Parau Phase II ist die vierte Photovoltaik-Initiative von Shanghai Electric in Rumänien und baut auf der etablierten Erfolgsbilanz des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien in diesem Land auf. Es folgt auf die erfolgreiche Inbetriebnahme des Parau Phase I 91,4-MW-PV -Projekts, das ebenfalls von Shanghai Electric im Rahmen eines EPC-Vertrags durchgeführt wurde. Das Projekt Phase I erhielt im November 2024 die vorläufige Abnahmebescheinigung vom Kunden und versorgt nun etwa 70.000 Haushalte mit grünem Strom, wodurch die Kohlendioxidemissionen um etwa 6.800 Tonnen pro Jahr reduziert werden. Zum rumänischen Portfolio von Shanghai Electric gehört außerdem das 56-MW-PV-Projekt Schultu,, das im Juni dieses Jahres vorläufig abgenommen wurde und nun in die zweijährige Garantie- und Betriebsphase eingetreten ist, während das im Januar unterzeichnete 60-MW-PV-EPC-Projekt Ovidi derzeit im Bau ist.

Bis Oktober 2025 werden die Projekte von Shanghai Electric in Rumänien eine Gesamtleistung von etwa 550 MW haben und damit einen nachhaltigen Impuls für die langfristige Entwicklung sauberer Energien in diesem Land geben.

Am selben Tag, an dem das Projekt 342 MW PV Parau Phase II unterzeichnet wurde, traf sich Wu Lei separat mit dem chinesischen Botschafter in Rumänien, Chen Feng, und dem Vorsitzenden des rumänischen Energieausschusses, Istvan-Lorant Antal. „Rumänien treibt die Umgestaltung seiner Energiestruktur aktiv voran, vor allem in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung, Gasturbinen sowie Stromübertragung und -verteilung. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit herausragenden Unternehmen wie Shanghai Electric zu vertiefen, um gemeinsam Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu entwickeln", sagte Istvan-Lorant Antal.

Wu Lei führte auch hochrangige Gespräche mit Führungskräften der österreichischen OMV Group, um neue Kooperationsmöglichkeiten im Energiesektor der Region zu erkunden und die zentrale Rolle von Shanghai Electric bei der Umstellung Rumäniens auf erneuerbare Energien weiter zu stärken.

