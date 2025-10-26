EQS-News: Huawei erhält drei Auszeichnungen im Bereich volloptischer Netzwerke bei der Network X 2025

EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Huawei erhält drei Auszeichnungen im Bereich volloptischer Netzwerke bei der Network X 2025



26.10.2025 / 21:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PARIS, 26. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bei der Zeremonie der Network X 2025 wurde Huawei mit drei Auszeichnungen geehrt: Innovativster Anwendungsfall für optischen Transport, beste Netzwerk-KI-Lösung für Glasfasernetzwerke und herausragende grüne Glasfaser. Diese Auszeichnungen spiegeln die starke Technologie, die kontinuierliche Innovation und die Marktführerschaft von Huawei im Bereich der volloptischen Netzwerke wider.

Huawei ist weiterhin führend im Bereich der optischen Übertragung und treibt die Innovation und praktische Einführung von Ultrahochgeschwindigkeitsnetzen voran. Huawei treibt bahnbrechende Innovationen in Schlüsseltechnologien wie 400G/800G- und B1T-Ultrahochgeschwindigkeitsübertragung, C+L-Band-Ultrabreitbandspektrum und End-to-End-OXC-Switching voran, fördert damit Branchenupgrades und überwindet Leistungsgrenzen.

Die beeindruckenden Fortschritte von Huawei bei Spitzentechnologien wie der Zusammenschaltung von Ultrabreitband-Rechenzentren und der verlustfreien Übertragung beschleunigen die Planung und Zusammenarbeit von Rechenleistung. Huawei macht es möglich, dass Rechenressourcen frei zwischen Regionen hin und her wandern können. So sorgt das Unternehmen für eine überall verfügbare, effiziente Versorgung und legt eine solide Basis für eine florierende digitale Wirtschaft. Dank seiner herausragenden Leistung hat Huawei wieder den Preis für den „innovativsten Anwendungsfall im Bereich optischer Transport" gewonnen.

Durch intelligente Technologien hat Huawei seine Premium-Breitbandlösung für den HBB-Betrieb umfassend aktualisiert. Das erste CEI-System (Customer Experience Index) der Branche macht die Benutzererfahrung messbar und sichtbar. Damit löst es eine seit langem bestehende Herausforderung und unterstützt Transportunternehmen bei der Optimierung ihrer Servicequalität. HBBMaster fungiert als „intelligentes Gehirn" des Breitbandbetriebs zu Hause und nutzt fortschrittliche Algorithmen, um komplexe Probleme automatisch zu diagnostizieren und schnelle, umsetzbare Lösungen für eine bessere Benutzererfahrung zu liefern. Diese beiden Innovationen ergänzen sich gegenseitig, eröffnen neue Wachstumschancen auf dem Billionen-Dollar-Markt für Breitbandanschlüsse für Privathaushalte und brachten Huawei die Auszeichnung „Beste Netzwerk-KI-Lösung für Glasfasernetzwerke" ein.

Huawei hat auch Fortschritte bei der grünen Energieeffizienz und der intelligenten Betriebsführung für intelligente Zugangsnetze gemacht und treibt die Innovation in diesem Bereich weiter voran. Dank umfassender Innovationen in den Bereichen optische Leitungsendgeräte (OLTs), optische Netzwerkendgeräte (ONTs) und Netzwerkmanagementsysteme wurde Huawei mit dem Preis „Herausragende grüne Glasfaser" ausgezeichnet. Die intelligente OLT-Plattform von Huawei nutzt mehrstufige, feinkörnige dynamische Energiespartechnologien, um die Energieeffizienz von der Verkehrsebene bis zur Systemebene zu optimieren. Dadurch wird der Energieverbrauch ungenutzter Geräte in Technikräumen erheblich reduziert, was zu umweltfreundlicheren Netzen und geringeren Kohlendioxidemissionen beiträgt. Das ONT von Huawei kann den Stromverbrauch außerhalb der Hauptverkehrszeiten automatisch senken, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Es ist ein intelligenter Weg, um die Energieeffizienz zu Hause zu steigern. Darüber hinaus unterstützt das Managementsystem von Huawei Netzbetreiber dabei, die Energieeffizienz des Netzwerks auf Grundlage des Echtzeit-Datenverkehrs und des Gerätestatus dynamisch zu optimieren. Es ermöglicht die automatisierte Bereitstellung und optimierte Umsetzung von Energiesparmaßnahmen im gesamten Netzwerk und fördert damit eine umweltfreundlichere und effizientere Zukunft für optische Netzwerke.

Nach der Verleihung dieser Auszeichnungen sagte Kim Jin, Vizepräsident der optischen Produktlinie von Huawei: „Huawei setzt sich weiterhin dafür ein, die Entwicklung rein optischer Netze voranzutreiben und kontinuierliche Innovationen zu fördern. Auch in Zukunft wird Huawei mit globalen Netzbetreibern zusammenarbeiten, um die neuen Herausforderungen und Chancen des intelligenten Zeitalters anzunehmen, neues Wachstum zu erschließen und gemeinsam eine intelligente Welt aufzubauen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-erhalt-drei-auszeichnungen-im-bereich-volloptischer-netzwerke-bei-der-network-x-2025-302594729.html

26.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2218696 26.10.2025 CET/CEST