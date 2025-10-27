EQS-News: Erfolgreicher Abschluss des 32. China International Advertising Festival und der 34. AdAsia Beijing 2025

EQS-News: THE 32ND CHINA INTERNATIONAL ADVERTISING FESTIVAL·ADASIA BEIJING 2025 / Schlagwort(e): Sonstiges

Zwei Veranstaltungen, eine gemeinsame Zukunft: Die globale Werbebranche erkundet neue Horizonte in China

PEKING, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das 32. China International Advertising Festival (CIAF 2025) und die 34. AdAsia Beijing 2025 fanden vom 24. bis 26. Oktober im Zhongguancun International Innovation Center in Peking statt. Die Veranstaltung, die von der China Advertising Association in Zusammenarbeit mit der Volksregierung des Bezirks Haidian der Stadt Peking und der Asian Federation of Advertising Associations ausgerichtet wurde, war die erste ihrer Art, bei der die chinesische Werbebranche ein global vernetztes „Dual-Host"-Format anwandte. Unter dem Motto „AI-Driven Next-Gen Ads: Converging in China, Pulsing across Asia" (KI-gesteuerte Werbung der nächsten Generation: Konvergenz in China, Impulse für ganz Asien) versammelte die Veranstaltung über 220 führende Persönlichkeiten aus der Werbe- und Marketingbranche aus mehr als 30 Ländern und Regionen, um sich über Innovationen und die Zukunft der Branche auszutauschen.

Der Höhepunkt des diesjährigen Programms war die Einführung des „Dual-Event Linkage"-Rahmenwerks, das große Aufmerksamkeit in der globalen Werbebranche auf sich zog. Führungskräfte von Accenture Song, Dentsu, WPP und Kantar führten gemeinsam mit Vertretern der China Media Group, von Tencent, Haier, Ocean Engine, NetEase Media, Baidu, Huawei, Kuaishou und Xiaohongshu hochkarätige Gespräche zu den Themen „AI² – Advertising Innovation and Artificial Intelligence" (KI² – Werbeinnovation und künstliche Intelligenz) und „Breakthroughs in Brand Globalization" (Durchbrüche in der Globalisierung von Marken). Sie teilten zukunftsweisende Erkenntnisse und bahnbrechende Praktiken, die die Zukunft der Markenkommunikation neu definieren.

Aufbauend auf dem technologischen Ökosystem des Pekinger Stadtbezirks Haidian – einem nationalen Zentrum für Wissenschaft, Innovation und Unternehmertum – demonstrierte die Veranstaltung die transformative Wirkung der digitalen Technologie. Interaktive Präsentationen stellten KI-gesteuerte Kreativwerkzeuge, digitale Avatare und immersive virtuelle Ausstellungen vor und verdeutlichten das unbegrenzte Potenzial an der Schnittstelle von Kreativität und Technologie. Diese branchenübergreifende Integration von Technologie und Werbung beschleunigt Innovationen und setzt neue Maßstäbe für das globale Branchenwachstum.

Die Veranstaltung bot ein dynamisches Programm, darunter die Eröffnungszeremonie, das Flaggschiff-Forum und die Preisverleihung für die höchsten Auszeichnungen der China Advertising Association – den 2025 Yellow River Award for Public Service Advertising und den 2025 Great Wall Award for Commercial Advertising. Zwanzig Themenforen und drei große Ausstellungen präsentierten herausragende kreative Leistungen und zukunftsweisende Kampagnen aus aller Welt und vermittelten einen umfassenden Überblick über die globale Reichweite und kreative Vitalität.

Die erfolgreiche Ausrichtung des CIAF 2025 und der AdAsia Beijing 2025 verdeutlichte Chinas wachsenden Einfluss als Drehscheibe für Innovationen im Werbebereich. Mit zunehmender Offenheit und Zuversicht teilt die Branche chinesisches Wissen und Lösungen weltweit und leitet damit eine neue Ära des globalen Wachstums ein.

