Novartis steigert Ergebnis und bestätigt Prognose

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist im Sommerquartal weiter gewachsen.

Getrieben von der Krebsarznei Kisqali und dem Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta steigerte das Basler Unternehmen den Umsatz im Zeitraum Juli bis September währungsbereinigt um sieben Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar, wie Novartis am Dienstag mitteilte. Das operative Kernergebnis legte ebenfalls um sieben Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar zu.

"Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und die Auswirkungen der zunehmenden Einbußen durch Generika in den USA mehr als wettgemacht", erklärte Konzernchef Vas Narasimhan. Novartis bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr. So peilt das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an.