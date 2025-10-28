W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Schweizer Pharmakonzern

Novartis steigert Ergebnis und bestätigt Prognose

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Taljat David / Shutterstock.com

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis ist im Sommerquartal weiter gewachsen.

Getrieben von der Krebsarznei Kisqali und dem Multiple-Sklerose-Mittel Kesimpta steigerte das Basler Unternehmen den Umsatz im Zeitraum Juli bis September währungsbereinigt um sieben Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar, wie Novartis am Dienstag mitteilte. Das operative Kernergebnis legte ebenfalls um sieben Prozent auf 5,46 Milliarden Dollar zu.

"Novartis hat im dritten Quartal eine solide finanzielle Performance erzielt und die Auswirkungen der zunehmenden Einbußen durch Generika in den USA mehr als wettgemacht", erklärte Konzernchef Vas Narasimhan. Novartis bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr. So peilt das Unternehmen weiterhin ein Wachstum des operativen Kernergebnisses im niedrigen Zehnerbereich und ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich an.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novartis

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick auf den US-Handel
Zollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde an den Börsengestern, 13:54 Uhr · dpa-AFX
Das Straßenschild der Wall Street
Chip-Zulieferer
Siltronic schreibt rote Zahlen - Prognose präzisiertheute, 07:46 Uhr · Reuters
Siltronic schreibt rote Zahlen - Prognose präzisiert
Quartalsbericht veröffentlicht
Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu24. Okt. · dpa-AFX
Sanofi legen nach Zahlen deutlich zu
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden