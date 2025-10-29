EQS-News: Anna Dimitrova wird neue Chief Financial Officer bei Zalando und verstärkt Vorstand mit umfassender Erfahrung in Finanzen, Strategie, M&A und Transformation

EQS-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Personalie

Anna Dimitrova wird neue Chief Financial Officer bei Zalando und verstärkt Vorstand mit umfassender Erfahrung in Finanzen, Strategie, M&A und Transformation



Anna Dimitrova tritt neue Rolle am 1. Januar 2026 an und verantwortet im Vorstand die Bereiche Finanzen und Corporate Governance.

Sie verfügt über eine umfassende Expertise im Finanzbereich, starke strategische Erfahrung, sowie eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in der Führung großer, funktionsübergreifender Teams und der Umsetzung internationaler Transformationen.

Zuvor war sie in leitenden Führungspositionen bei der Vodafone Group und der Deutschen Glasfaser in Großbritannien, Deutschland und der Tschechischen Republik tätig.

David Schröder, der seit März als Interims-CFO tätig war, wird sich wieder voll auf seine Aufgaben als Co-CEO konzentrieren.

BERLIN, 29. Oktober 2025 Der Aufsichtsrat der Zalando SE (“Zalando”) hat Anna Dimitrova zur Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Sie bringt umfassende Erfahrung mit, um Zalandos Strategie voranzutreiben und das führende paneuropäische E-Commerce-Ökosystem für Mode und Lifestyle aufzubauen. Sie wird ab 1. Januar 2026 Teil des Vorstandsteams und die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.



Dimitrova bringt über 20 Jahre internationale Erfahrung und umfassende Expertise in allen Finanzbereichen mit, einschließlich M&A, Kapitalmarktarbeit und Investor Relations. Aktuell ist sie als Group CFO bei der Deutschen Glasfaser tätig. Zuvor bekleidete sie eine Reihe von Führungspositionen bei der Vodafone Group, darunter als CFO von Vodafone in Deutschland und der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller. Als Director of Strategy, Corporate Development & Integration bei Vodafone Deutschland leitete sie die Integration der übernommenen Unternehmen Kabel Deutschland und Unity Media, und realisierte die Synergien aus diesen Transaktionen.

„Anna bringt eine breite Expertise im Finanzbereich sowie ein strategisches Mindset mit. Sie hat ihre Führungsqualitäten bei der Leitung großer, funktionsübergreifender Teams eindrucksvoll bewiesen und erfolgreich Transformationen vorangetrieben“, sagte Kelly Bennett, Vorsitzender des Zalando-Aufsichtsrats. „Sie ist die ideale Ergänzung für unseren starken Vorstand und wird gemeinsam mit den hervorragenden Zalando-Teams die großen Chancen in dieser Industrie ergreifen.“



Zalando verfolgt die Strategie, das führende E-Commerce-Ökosystem für den europäischen Mode- und Lifestyle-Markt rund um die beiden Wachstumsfelder Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) aufzubauen. Als Finanzvorständin wird Dimitrova eine entscheidende Rolle dabei spielen, das starke finanzielle Fundament des Unternehmens weiter zu festigen, skalierbares Wachstum zu beschleunigen und eine langfristige und bedeutende Wertschöpfung voranzutreiben. David Schröder, der seit März als Interims-CFO tätig war, wird sich wieder voll auf seine Aufgaben als Co-CEO konzentrieren.



„Ich freue mich sehr, zum jetzigen Zeitpunkt zu Zalando zu kommen und die Zukunft dieses großartigen Unternehmens mitzugestalten. Die Ökosystem-Strategie eröffnet im B2C- und B2B-Bereich neue kommerzielle Möglichkeiten, mit denen wir die Bedürfnisse von Kund*innen und Partnern in ganz Europa noch besser bedienen können”, sagte Dimitrova. „Wie Zalando begeistere ich mich dafür, wie Technologie das Leben von Kund*innen sowie die Funktionsweise von Geschäftsmodellen verändert. Zalando beweist, dass Europa Wachstumsunternehmen für das digitale Zeitalter hervorbringen kann. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen bei Zalando unser Wachstum zu beschleunigen, die Margenexpansion voranzutreiben und weiterhin den Cashflow zu steigern.”

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 52 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa – sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Der erfolgreiche Zusammenschluss mit ABOUT YOU in Hamburg am 11. Juli 2025 ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse unserer Kund*innen und Partner in ganz Europa noch besser zu bedienen. Das Geschäft von ABOUT YOU trägt zur Skalierbarkeit bei, bringt komplementäre Fähigkeiten ein und passt nahtlos zur im März 2024 vorgestellten Ökosystem-Strategie von Zalando.



Zalando – Medien- und Investor Relations-Kontakt:



Medienanfragen

Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de



Anfragen von Investor*innen und Analyst*innen

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

