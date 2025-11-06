EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
06.11.2025 / 08:04 CET/CEST
Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/
06.11.2025 CET/CEST
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:
www.lenzing.com
