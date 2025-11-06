W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Group · Uhr
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Lenzing AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Lenzing AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

06.11.2025 / 08:04 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Lenzing AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.lenzing.com/de/investoren/reporting-und-kapitalmarkt-updates/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.lenzing.com/investors/reporting-and-capital-market-update/

06.11.2025 CET/CEST
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2224816 06.11.2025 CET/CEST

Lenzing

