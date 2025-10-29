Spezialmedikamente beflügeln GSK - Prognose für 2025 angehoben

Frankfurt (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GSK hat nach einem starken dritten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben.

Der Umsatz kletterte von Juli bis September währungsbereinigt um acht Prozent auf 8,5 Milliarden Pfund, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Der operative Kerngewinn legte um elf Prozent auf 2,99 Milliarden Pfund zu. Angetrieben wurde das Wachstum vor allem vom Geschäft mit Spezialmedikamenten, insbesondere in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Onkologie und HIV. Auch die Nachfrage nach Impfstoffen wie dem Gürtelrose-Vakzin Shingrix trug zum Ergebnis bei.

Für das Gesamtjahr 2025 rechnet GSK nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von sechs bis sieben Prozent. Zuvor hatte der Konzern das obere Ende einer Spanne von drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt. Der operative Gewinn soll um neun bis elf Prozent zulegen statt am oberen Ende einer Spanne von sechs bis acht Prozent. "Die Dynamik von GSK hält mit einem weiteren starken Quartal an", sagte die scheidende Konzernchefin Emma Walmsley. Sie übergibt zum Januar die Führung an den bisherigen Vertriebschef Luke Miels.

