Zalando bekommt zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando bekommt mit Anna Dimitrova zum Jahreswechsel eine neue Finanzchefin. Dimitrova trete die Position am 1. Januar 2026 an, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Im Vorstand soll sie die Bereiche Finanzen und Corporate Governance verantworten.
Derzeit ist Dimitrova laut Mitteilung als Finanzchefin für die Deutsche Glasfaser tätig. Zuvor habe sie eine Reihe von Führungspositionen bei Vodafone begleitet, darunter als Finanzchefin von Vodafone in Deutschland und der Tschechischen Republik sowie als Group Financial Controller.
David Schröder, der seit März als Interims-Finanzchef tätig war, werde sich wieder auf seine Aufgaben als Co-Konzernchef konzentrieren, so Zalando./err/stk
