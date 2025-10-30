Deutsche Wirtschaft stagniert im dritten Quartal
Erste Schätzung
Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Nach dem Minus im Frühjahr stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gemessen am Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte.
