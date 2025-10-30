W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an

EQS Group · Uhr
EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
11880 Solutions AG passt EBITDA- und Cash-Prognose 2025 an

30.10.2025 / 18:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Essen, 30. Oktober 2025 – Die 11880 Solutions AG, Essen, (ISIN DE 0005118806), hebt die zu Beginn des Jahres 2025 ausgegebene EBITDA-Prognose von 3 bis 4 Millionen Euro auf 3,8 bis 4,8 Millionen Euro an.

Die ausgegebene Cash-Prognose von 2,8 bis 3,5 Millionen Euro wird voraussichtlich unterschritten. Trotz umfangreicher und fortlaufender Effizienzmaßnahmen passt das Unternehmen die Cash-Prognose 2025 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung auf 1,8 Millionen bis 2,5 Millionen Euro an.

Die Umsatzerlöse des Konzerns werden sich innerhalb der zu Jahresbeginn ausgegebenen Guidance zwischen 53 und 57 Millionen Euro bewegen.

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

30.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:11880 Solutions AG
Baumstraße 23
45128 Essen
Deutschland
Telefon:0201-80990
E-Mail:info@11880.com
Internet:www.11880.com
ISIN:DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN:511880, 511880
Indizes:Prime All Share
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2221518
Ende der MitteilungEQS News-Service

2221518 30.10.2025 CET/CEST

11880 Solutions

