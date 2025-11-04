EQS-Adhoc: 3U HOLDING AG passt Jahresprognose 2025 an

EQS-Ad-hoc: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

04.11.2025 / 18:38 CET/CEST

3U Konzern passt Jahresprognose 2025 an

Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) passt auf Grundlage der heute vom Vorstand aktualisierten Erwartungen die Prognose 2025 für den Konzernumsatz und das EBITDA an. Zwar ergeben sich im aktuellen Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr nur leichte Abweichungen im Umsatz. Gleichwohl hat sich im Bereich Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik (SHK) – einem wichtigen Absatzmarkt für den Konzern – das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten weiter eingetrübt. Hauptursachen hierfür sind die anhaltenden unsicheren politischen und konjunkturellen Rahmenbedingungen, die eine spürbare Zurückhaltung der Kunden zur Folge haben und somit zu deutlichen Nachfragerückgängen führen. Dem konnte das Segment auch nicht mit den im Frühjahr gestarteten strategischen Maßnahmen wie dem Ausbau des Produktspektrums, der Erschließung neuer Marktsegmente sowie der Intensivierung der Vertriebsaktivitäten entgegenwirken.

Für 2025 werden die anvisierten Zielgrößen daher unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll zwischen EUR 54 Mio. und EUR 56 Mio. liegen (ursprüngliche Prognose: EUR 62,0 Mio. bis EUR 66,0 Mio. und GJ 2024: EUR 55,8 Mio.). Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand in Anbetracht der Sonderaufwendungen in Folge der Restrukturierung des SHK-Onlinehandels mit einem EBITDA in einer Spanne von minus EUR 2,5 Mio. bis minus EUR 3,5 Mio. (ursprüngliche Prognose: negatives EBITDA und GJ 2024: EUR 3,8 Mio.).

Nach vorläufigen Ergebnissen verzeichnete 3U in den ersten neun Monaten 2025 einen leichten Umsatzrückgang auf rund EUR 41,3 Mio. (9M 2024: EUR 42,1 Mio.), wobei die Entwicklung auf Ebene der Holding und in den Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK) sowie Erneuerbare Energien plangemäß verlief. Das vorläufige EBITDA reduzierte sich deutlich auf rund minus EUR 1,9 Mio. (9M 2024: EUR 3,5 Mio.).

Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 11. November 2025 veröffentlicht unter: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/

