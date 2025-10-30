EQS-News: Piramal Pharma Solutions formalisiert Partnerschaft mit IntoCell und erweitert seine Payload-Linker-Plattform und Biokonjugat-Kapazitäten

EQS-News: Piramal Pharma Solutions / Schlagwort(e): Vereinbarung

Piramal Pharma Solutions hat sich mit IntoCell zusammengeschlossen, um sein Angebot an Biokonjugaten zu erweitern und Innovationen in diesem Bereich zu fördern.

Durch die Nutzung der proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell sowie seiner beeindruckenden 20-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von ADC stärkt Piramal seine Wettbewerbsposition auf dem Markt für Biokonjugate.

Diese Vereinbarung unterstützt ADCelerate™, Piramals schnellen Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von ADC.

MUMBAI, Indien, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um seine strategische Partnerschaft zu festigen und potenzielle Kooperationsmöglichkeiten bei der ADC-Entwicklung mit IntoCell Inc. (KOSDAQ: 287840) zu erkunden, einem führenden koreanischen Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Linker- und Payload-Plattformtechnologien für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) spezialisiert hat. Gemäß dieser nicht-exklusiven und unverbindlichen Vereinbarung wird IntoCell Möglichkeiten für die Lizenzierung seiner proprietären Linker-Technologien für Arzneimittel an die Kunden von Piramal prüfen. Im Gegenzug wird Piramal IntoCell und dessen Kundenstamm umfassende Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung von Biokonjugaten, einschließlich ADCs, anbieten.

Diese Partnerschaft erweitert die bereits bestehenden, soliden Kompetenzen von Piramal im Bereich Payload-Linker und Biokonjugation. Durch diese Vereinbarung kann Piramal seinen Kunden nun eine breitere Palette an Payload-Linkern und schnellere Entwicklungszeiten für Biokonjugate anbieten und damit sein Dienstleistungsangebot und seine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Spezialgebiet verbessern. Im Mittelpunkt der Lizenzvereinbarung stehen die proprietären Drug-Linker-Technologien von IntoCell, darunter der OHPAS-Linker, der Duocarmycin-basierte OHPAS-Payload, der Nexatecan-basierte OHPAS-Payload und der Iso-Nexatecan-basierte GGFG-Payload.

Darüber hinaus stärkt diese Vereinbarung ADCelerate™, Piramals schnellen, integrierten Ansatz für die Entwicklung und Herstellung von Biokonjugaten. Durch die Nutzung der vorhandenen Ressourcen von IntoCell kann Piramal den Weg vom Konzept zur klinischen Anwendung weiter optimieren.

Tae Kyo Park, CEO von IntoCell Inc., erklärte: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Piramal Pharma Solutions, einem führenden CDMO. Wir werden unser Möglichstes tun, um durch die Kombination unserer jeweiligen Fachkenntnisse den gemeinsamen Erfolg beider Unternehmen sicherzustellen."

„Durch die Kombination der bahnbrechenden Drug-Linker-Technologien von IntoCell mit unserem umfassenden Know-how im Bereich Biokonjugate positionieren wir uns als idealer Partner für Kunden, die in diesem wichtigen Segment innovativ tätig sind", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Global Pharma. „Diese Zusammenarbeit erweitert unsere Fähigkeiten erheblich und versetzt uns in die Lage, die Zukunft der ADCs neu zu definieren und bessere Ergebnisse für Patienten weltweit zu erzielen."

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn| Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

Informationen zu IntoCell

IntoCell Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das an der KOSDAQ (287840, Mai 2025) notiert ist und sich auf die Entwicklung proprietärer Linker-Payload-Technologien konzentriert, die die Stabilität, Löslichkeit und kontrollierte Freisetzung von ADC-Payloads verbessern. Zu seinen Kerntechnologien gehören der OPHAS-Linker und ein Portfolio neuartiger Nutzlastbibliotheken (PMT, Nexatacan usw.) mit innovativen Nutzlastentwicklungssystemen, um die nächste Generation von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten voranzutreiben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://intocell.com/en/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/5591693/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2809104/Intocell_Logo.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2809105/Tae_Kyo_Park.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2809106/Peter_DeYoung.jpg

