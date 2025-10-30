EQS-News: reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar // Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond

EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar // Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond



30.10.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar // Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond Hamburg, 30. Oktober 2025 – Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, startet heute mit ihrem 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFW53) in den Börsenhandel. Das Platzierungsvolumen von rund 10,7 Mio. Euro bildet ein solides Fundament, um die eigenen Erneuerbare-Energien-Projekte weiterzuentwickeln und die Energiewende in den Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada voranzutreiben. reconcept verfügt über eine mehr als 10 Gigawatt starke Projektpipeline, die sukzessive umgesetzt wird. Das integrierte Geschäftsmodell aus Projektentwicklung und eigenem Emissionsgeschäft ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren und Chancen länder- wie technologieübergreifend zu nutzen.

Das Platzierungsergebnis wurde maßgeblich von der starken Nachfrage der reconcept-Privatanleger getragen, die das Geschäftsmodell und den nachhaltigen Ansatz des Unternehmens bereits seit vielen Jahren unterstützen. Ihr anhaltendes Engagement unterstreicht die große Vertrauensbasis und die starke Reputation, die reconcept als verlässlicher Emittent von nachhaltigen Geldanlagen und Projektentwickler für Erneuerbare Energien genießt. Demgegenüber zeigte sich die Nachfrage institutioneller Investoren zurückhaltender. Zwar fiel das Feedback in der Anbahnungsphase positiv aus, doch führte dann während der nur dreiwöchigen Zeichnungsfrist das von einer wachsenden Unsicherheit geprägte allgemeine Börsenumfeld zu einer spürbaren Investitionszurückhaltung dieser Investorengruppe – zumal es sich bei der Emission um eine Debütanleihe im institutionellen Segment handelte.

„Unser erklärtes Ziel war es, über unseren Partner M.M.Warburg & CO erstmals auch institutionelle Investoren direkt zu adressieren. Wir haben wertvolle Kontakte geknüpft und eine solide Ausgangslage für zukünftige Platzierungen geschaffen. Allerdings hat sich gezeigt, wie stark makroökonomische und weltpolitische Signale für Verunsicherung sorgen können, obwohl diese auf unser direktes Geschäftsumfeld keinen wesentlichen Einfluss haben“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH. „Umso mehr werten wir den erneuten Zuspruch der reconcept-Privatanleger als starken Vertrauensbeweis und großen Erfolg – vor allem in Anbetracht der sehr kurzen Zeichnungsfrist, die für sie vollkommen neu war. Sie wissen, dass reconcept für reale, werthaltige Projekte sowie transparente, nachhaltige Finanzprodukte steht. Wir werden unseren Weg konsequent fortsetzen und möchten noch mehr Anlegern die Möglichkeit geben, mit ihrem Investment einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.“

Aufgrund der hohen Nachfrage aus dem Kreis der reconcept-Privatanleger und des anhaltenden Interesses an nachhaltigen Investments bereitet reconcept derzeit die Begebung des reconcept Green Global Energy Bonds II noch für dieses Jahr vor. Die neue Anleihe wird das Konzept des reconcept Green Global Energy Bonds fortführen und im bewährten Rahmen einer bis zu einjährigen Eigenemission vor allem Privatanlegern die Möglichkeit bieten, direkt in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren.

Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds

Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 25,0 Mio. Euro Zielvolumen 15,0 Mio. Euro Platziertes Volumen 10,73 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFW53 / A4DFW5 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 30. Oktober 2025 Laufzeit 6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026) Rückzahlungstermin 30. Oktober 2031 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags Ab 30. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags Ab 30. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner M.M.Warburg & CO ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Secondary Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach „Verified Carbon Standard“ aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als „Klimaschützendes Unternehmen“ zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) bzw. bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.reconcept.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 24. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG) beendet.

30.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A382897, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A4DE123, DE000A4DFM55, DE000A4DFJZ1, DE000A4DFW53 WKN: A38289, A3E5WT, A3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A4DE12, A4DFM5, A4DFJZ, A4DFW5 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 2220480

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220480 30.10.2025 CET/CEST