Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

30.10.2025 / 09:58 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:              2G Energy AG
     ISIN:                     DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:        Update
     Empfehlung:               Hinzufügen
     seit:                     30.10.2025
     Kursziel:                 37,00 Euro
     Kursziel auf Sicht        12 Monate
     von:
     Letzte Ratingänderung:    26.05.2025: Herabstufung Kaufen von
                               Hinzufügen
     Analyst:                  Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine ADD-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 38,00 auf EUR 37,00.

Zusammenfassung:
2G Energy hat die Umsatz- und EBIT-Margen-Guidance für 2025 gesenkt. Das
Unternehmen plant jetzt für das laufende Jahr mit einem Umsatz von EUR380 Mio.
bis EUR400 Mio. (bisher: EUR430 Mio. bis EUR440 Mio.) und einer EBIT-Marge von
6,5% bis 8,0% (bisher: 8,5% bis 9,5%). Die Gründe für die Guidancesenkung
sind Auftragsverschiebungen in Osteuropa, geringere Service-Umsätze durch
die Umstellung des ERP-Systems und Einmalkosten aus der Softwareumstellung.
Die Guidance für 2026 hat 2G bestätigt (Umsatz: EUR440 Mio. bis EUR490 Mio.,
EBIT-Marge: 9% bis 11%). Die durch die ERP-Umstellung im Servicebereich
verursachten Probleme halten wir für vorübergehend. Im KWK-Anlagengeschäft
sehen wir wesentliche Wachstumstreiber (internationales Datencentergeschäft,
deutsches Biomasse-Paket) für 2026E als intakt an. Wir senken unsere 2025E
Schätzungen, bestätigen aber unsere Prognose für 2026E. Ein aktualisiertes
DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR37 (bisher: EUR38). Wir bestätigen
unsere Hinzufügen-Empfehlung (Kurspotenzial: 24%).


First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG
(ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD
rating and decreased the price target from EUR 38.00 to EUR 37.00.

Abstract:
2G Energy has lowered revenue and EBIT margin guidance for 2025. The company

is now planning for revenue of EUR380m to EUR400m (previously: EUR430m to EUR440m)

and an EBIT margin of 6.5% to 8.0% (previously: 8.5% to 9.5%) for the
current year. The reasons for the downward revision are order postponements
in Eastern Europe, lower service revenues due to the conversion of the ERP
system, and one-off costs from the software conversion. 2G has confirmed
2026 guidance (revenue: EUR440m to EUR490m, EBIT margin: 9% to 11%). We believe
that the problems caused by the ERP conversion in the service area are
temporary. In the CHP plant business, we consider the key growth drivers
(international data centre business, German biomass package) for 2026E to be
intact. We have lowered our 2025E estimates but stick to our 2026E forecast.
An updated DCF model yields a new price target of EUR37 (previously: EUR38). We
confirm our Add recommendation (upside: 24%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e8476d2fa74dfc8a68e5a7410907e25b

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

