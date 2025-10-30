WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 13. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen 11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen 11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen 12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen 12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen FRA: Scor, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25 11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25 14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25 SONSTIGE TERMINE KOR: Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders Meeting) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen 07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25 12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland 02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25 09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen» + Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider 13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen? HINWEIS JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Capital Markets Day) 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 Uhr Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Q2-Zahlen CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day) NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen USA: Eaton, Q3-Zahlen USA: American International Group, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25 14:30 USA: Handelsbilanz 9/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig) HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk) 07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen USA: Bank of America (Investor Day) USA: Fortinet, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:45 CHN: PMI Dienste 10/25 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe 14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferen, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen 07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen 17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung 22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Legrand, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen USA: Hyatt, Q3-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen USA: Sandisk, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe 10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu 11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M. BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO) GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen USA: KKR & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M. BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig) 08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25 SONSTIGE TERMINE BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day 09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen 13:00 NLD: Adyen, Investor Day 13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25 19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day 22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN. BoJ Leistungsbilanz 9/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München 17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE Q3-Zahlen, Essen 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Eon Q3-Zahlen, Essen 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung 15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day 18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen ITA: De Longhi, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin 09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München 11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen 07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen ESP: ACS, Q3-Zahlen FRA: Alstom, Halbjahreszahlen ITA: Generali Group, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25 10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 14:00 POL: Handelsbilanz 9/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Realeinkommen 10/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet. DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz 09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ---------------------------------------------------------------------------------------

