WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. November 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk) 07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen (10.00 h Pressekonferenz) 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 Uhr Analystencall) 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen USA: Bank of America, Investor Day USA: Fortinet, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:45 CHN: PMI Dienste 10/25 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25 15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe 09:00 DEU: Eon Wärmekonferenz 2025 zu «Impulse für die Wärmewende - Finanzierung & Dekarbonisierung in der Praxis» 10:00 BEL: EU-Kommission stellt Verkehrspaket vor 10:30 DEU: HDE-Weihnachtspressekonferenz 12:00 DEU: Vor der Weltklimakonferenz COP30: Pk Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) Thema «Deutschlands und Europas Beitrag zur Weltklimakonferenz in Brasilien» + 1730 Debatte im Bundestag zu Weltklimakonferenz 14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin 14:00 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klagen nach Facebook-Datenleck --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 06:45 DEU: Basler, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pk) 07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen (8.30 Uhr, Pressekonferenz, 10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Uhr Call) 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz, 9.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Analystenkonferenz, 10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:30 DEU: SGL, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen (detailiert) 07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 07:50 DEU: Suss Microtec, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen 17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung 22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Legrand, Q3-Zahlen NLD: Euronext, Q3-Zahlen USA: Hyatt, Q3-Zahlen USA: Cummins, Q3-Zahlen USA: Sandisk, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Produktivität Q3/25 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe 10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu 11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M. BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém + Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt + voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO) GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25) In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen 06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (13.00 Uhr Analystenkonferenz) 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 Uhr Telefonkonferenz) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen (13.30 Uhr Analystenkonferenz) 08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen USA: KKR & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 10/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25 08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25 DEU: Moody's Rating Deutschland SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M. BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig) 08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25 SONSTIGE TERMINE BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen 07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen 09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day 09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen 13:00 NLD: Adyen, Investor Day 13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25 19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day 22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München 17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung 15:30 USA: Chevron Corporation, Investor Day 18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen ITA: De Longhi, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25 00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin 09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München 11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel ++ 19.00 Uhr Pressekonferenz BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 DEU: Formycon, Q3-Zahlen 06:45 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen Und Kapitalmarkttag, (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/25 07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:00 AUT: Strabag, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Aegon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 Uhr Pressekonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, 9Monatszahlen 07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:35 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Q3-Zahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 Trading Update 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 12:30 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen ESP: ACS, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Scientific, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/25 08:00 GBR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (vorläufig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 ROU: Industrieproduktion 9/25 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 10/25 10:00 POL: BiP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 FRA: IEA-Ölmarktbericht 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/25 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 14:00 POL: Handelsbilanz 9/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Realeinkommen 10/25 18:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Entscheidende Sitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026, Berlin In der sogenannten Bereinigungssitzung nehmen die Fraktionen letzte Änderungen am Etatentwurf vor, bevor er im Bundestag zur Abstimmung steht. Es wird eine Sitzung bis spät in die Nacht erwartet. DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2026, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Handelskongress mit Bundeskanzler Merz, Berlin + 9.20 Uhr: Rede Bundeswirtschaftsministerin Reiche + 9.40 Uhr: Rede Digitalminister Wildberger + 14.10 Uhr: Rede Bundeskanzler Merz 09:00 DEU: BGH entscheidet über Forderungen von Wirecard-Aktionären im Insolvenzverfahren, Karlsruhe 12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Europäisches Parlament stimmt über Lieferkettengesetz ab, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung FRA: Vallourec, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25 03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25 05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25 08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25 11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25 16:00 USA: Lagerbestände 9/25 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25 SONSTIGE TERMINE BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Siemens Healthineers, Capital Markets Day 11:30 DEU: Suss Microtec, Capital Markets Day DEU: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025 TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 JPN: Industrieproduktion 9/25 (endgültig) 05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/25 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/25 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 12:00 IRL: Handelsbilanz 9/25 14:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 14:30 USA: Empire State Index 11/25 ONSTIGE TERMINE DEU: Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt» mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 10.45 Rede und Interview Merz 09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der «Euro Finance Week» (17.-21.11.) u.a. mit EZB-Vize-Präsident Luis de Guindos, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, Helaba-Chef Thomas Groß, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp und ING-Deutschland-Chef Lars Stoy. Die Schlussworte der Eröffnungskonferenz spricht Bundeskanzler Friedrich Merz. Frankfurt/Main 11:00 DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf 13:00 DEU: Pk European Payments Initiative (EPI) zu einem Jahr Zahldienst Wero, Frankfurt/M. ARE: Dubai Airshow, Dubai BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém TUR: Herbsttagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Istanbul --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Skanska, Capital Markets Day 08:00 USA: Medtronic, Q2-Zahlen 09:00 CHE: ABB, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance Grou, Investor Day 14:00 DEU: GFT, Capital Markets Day 14:00 BEL: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung 16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Rational, Capital Markets Day DEU: Verve Group, Q3-Zahlen DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day DEU: KWS Saat, Capital Markets Day BEL: Argenx, Hauptversammlung USA: Home Depot, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/25 15:15 USA: Industrieproduktion 10/25 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/25 16:00 USA: NAHB-Index 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 FRA: Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer (AHK) informiert über Handel und Investitionen zwischen beiden Ländern, Paris 11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M. Im «Supervisory Review and Evaluation Process» (SREP) überprüft die Aufsicht regelmäßig unter anderem die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und die Angemessenheit des Risikomanagements von Banken. Im Ergebnis legen die Aufseher individuelle Kapitalzuschläge für Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld die Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. DEU: Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität, Berlin Der Gipfel findet auf Einladung des deutschen und französischen Digitalministeriums statt. Erwartet werden unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung «Zukunft gestalten in einer unberechenbaren Welt», Berlin +0905 Rede Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ---------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi