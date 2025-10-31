Amazon.com - Nullsummenspiel: Diese Marken sollten Sie kennen!

Unter dem Strich tritt die Amazon-Aktie in den letzten Monaten auf der Stelle. So steht im Jahresverlauf lediglich ein schmales Kursplus von 1,5 % zu Buche. Bei unserer charttechnischen Einordnung des Titels beginnen wir deshalb im Sinne des vorsichtigen Kaufmanns mit der Unterseite: Unterhalb des langfristigen Durchschnitts der letzten 200 Tage (akt. bei 214,35 USD) nehmen die Risiken deutlich zu. Im konkreten Fall fällt die Glättungslinie mit den jüngsten Korrekturtiefs bei 211 USD zusammen. Da unterhalb dieser Haltezone die Gefahr einer möglichen Topbildung zunimmt, ist diese Bastion als Absicherung prädestiniert. Um an dieser Stelle nicht zu negativ zu klingen: Dank des Bruchs des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 222,05 USD) gelang jüngst ein charttechnisches Ausrufezeichen. Zwar ringt der Titel noch mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 225,06 USD) doch erst die historischen Rekordstände bei 238,85/242,51 USD definieren die nächsten Schlüsselbarrieren. Wirkliches Aufwärtsmomentum dürfte entstehen, wenn die Amazon-Aktie diesen Deckel lüftet und der Vorstoß in „uncharted territory“ gelingt. Zwischen den diskutierten Leitplanken hat indes die bereits eingangs angeführte Seitwärtsphase weiterhin Bestand.

Amazon.com (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.