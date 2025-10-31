W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

31.10.2025 / 10:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/

31.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Internet:www.knaustabbert.de
Knaus Tabbert

