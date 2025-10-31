EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Knaus Tabbert AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
31.10.2025 / 10:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort:
https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knaus Tabbert AG
|Helmut-Knaus-Str. 1
|94118 Jandelsbrunn
|Deutschland
|Internet:
|www.knaustabbert.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2220658 31.10.2025 CET/CEST