EQS-AFR: Knaus Tabbert AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

31.10.2025 / 10:59 CET/CEST

Hiermit gibt die Knaus Tabbert AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.knaustabbert.de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025

Ort:

https://www.knaustabbert.de/en/investor-relations/reports-presentations/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Knaus Tabbert AG Helmut-Knaus-Str. 1 94118 Jandelsbrunn Deutschland Internet: www.knaustabbert.de

