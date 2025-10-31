EQS-News: CATALYX SPACE SICHERT SICH 5,4 MILLIONEN DOLLAR STARTKAPITAL, UM DIE NÄCHSTE ÄRA DER ORBITALEN LOGISTIK VORZUBEREITEN

EQS-News: Catalyx Space / Schlagwort(e): Private Equity

CATALYX SPACE SICHERT SICH 5,4 MILLIONEN DOLLAR STARTKAPITAL, UM DIE NÄCHSTE ÄRA DER ORBITALEN LOGISTIK VORZUBEREITEN



Catalyx entwickelt die komplette Back-End-Infrastruktur für die Raumfahrt: Betriebsabläufe, die den Transport in den Orbit und den Rücktransport zur Erde wie planbare Logistikprozesse statt einmalige Missionen funktionieren lassen

Der Start ist vorhersehbar; der Rücktransport nicht. Catalyx verwandelt den Rückweg in einen buchbaren Service für in der Schwerelosigkeit hergestellte Produkte, zeitkritische Forschung, den Rücktransport von Komponenten sowie die Logistik von Proben und schließt den Kreislauf, der den Orbit zu einer Infrastruktur macht

SAN FRANCISCO, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Catalyx Space, Inc., ein Raumfahrt-Infrastrukturunternehmen, das schlüsselfertige Lösungen für Orbitalmissionen in verschiedenen Branchen anbietet, gab kürzlich seine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar bekannt, die von der Risikokapitalgesellschaft Outlander VC geleitet wurde. Die Ankündigung folgt auf die im Januar mit 1,7 Millionen Dollar dotierte Pre-Seed-Runde, die in einem ersten erfolgreichen Kapselabwurftest innerhalb eines beschleunigten Sechsmonatszeitraums gipfelte. Die neuen Mittel werden für die Kommerzialisierung der Wiedereintrittsarchitektur der nächsten Generation, die Stärkung der Auslandsaktivitäten und den Ausbau der globalen Kundenakquisitionskapazitäten verwendet. An der Runde nahmen auch folgende Personen teil: Arka Venture Labs, Lex Reddy, KDX Management LLC, Together Fund, Higher Life Ventures, Nivesha Ventures, Prana Tech Ventures, Bria, HF0 Residency und Techstars.

„Der Weltraum ist nicht die nächste Grenze – er ist die nächste Infrastrukturebene. Catalyx macht den Orbit so zugänglich und programmierbar wie die Cloud und dieser Wandel wird völlig neue Branchen freisetzen. Wir sind stolz darauf, ein Team zu unterstützen, welches das Rückgrat dieser Transformation bildet", sagte Paige Craig, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Outlander VC.

„Rifaths Geschichte ist die Geschichte einer unerbittlichen Besessenheit. Vom Bau seines ersten Satelliten als Jugendlicher bis hin zur heutigen Leitung von Catalyx hat er niemals aufgehört, dem nachzujagen, was andere für unmöglich halten. Ich treffe jedes Jahr Tausende von Gründern, und nur wenige bewegen sich mit der Geschwindigkeit und Präzision von Rifath und seinem Team. „Die Fähigkeit von Catalyx, Ideen in ihrem eigenen Tempo von der Konzeptphase bis in den Orbit zu bringen, definiert die Art und Weise neu, wie die Raumfahrtindustrie entwickelt und baut", fügte AJ Smith, Investmentpartner bei Outlander VC hinzu.

Die Geschichte von Catalyx beginnt mit ihrem Gründer Rifath Shaarook, der aus Frustration über die langen Entwicklungszeiträume und die komplexe, fragmentierte Infrastruktur in der Raumfahrtindustrie im Jahr 2024 Catalyx gründete. Shaarook, ein Weltraumveteran mit Dutzenden erfolgreichen Missionen, machte im Alter von 18 Jahren Schlagzeilen, als er KalamSat entwarf, den damals leichtesten Satelliten der Welt und ein 3D-gedrucktes technisches Wunderwerk.

„Catalyx hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kommerzialisierung des Weltraums zu beschleunigen, indem es einen schnellen, zuverlässigen sowie erschwinglichen Zugang zum Orbit für alle Branchen ermöglicht, einschließlich Verteidigung, fortschrittliche Fertigung und Biopharma. Dieser Meilenstein der Finanzierung bringt uns der Verwirklichung dieser Zukunft näher", erklärte Shaarook.

Laut Fortune Business Insights wurde der weltweite Markt für Weltrauminfrastrukturen im Jahr 2024 auf 146 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2032 voraussichtlich 308 Milliarden US-Dollar erreichen. Catalyx will diese wachsende Nachfrage mit einer vollständig integrierten Lösung aus einer Hand für Raumfahrtanwendungen der nächsten Generation befriedigen.

Catalyx stellt den Zugang zum Weltraum neu vor und baut autonome Labore mit Wiedereintrittsmöglichkeiten. Das von Rifath Shaarook, Clinton D. Antony, Keerthan Chand Aluvala und Saqib Hussain gegründete Unternehmen Catalyx umfasst Wiedereintritts- und Bergungssysteme, leichte Satellitenbusse, Bodenstationssoftware sowie einen nicht kapselbasierten Aussetzstandard für Kleinsatelliten. Catalyx beliefert Innovatoren, Forscher und Unternehmen in allen wichtigen Branchen, darunter Verteidigung, fortschrittliche Fertigung sowie Biopharma, und ermöglicht Kunden, in Mikrogravitationsumgebungen schneller sowie kostengünstiger zu testen, zu entwickeln und zu perfektionieren.

