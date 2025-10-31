W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ROUNDUP: Netflix kündigt Aktiensplit 10:1 an - Aktie legt deutlich zu

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LOS GATOS (dpa-AFX) -Der Videostreaming-Marktführer Netflix will seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit von Zehn zu Eins beschlossen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Schluss der New Yorker Börsen mit. Für jeweils eine Netflix-Aktie bekommt man also neun weitere ins Depot gebucht. Das soll am 14. November nach Börsenschluss geschehen. Am Donnerstag war das Netflix-Papier mit einem Abschlag von einem Prozent auf 1.089 US-Dollar aus dem Handel gegangen. Am Freitag legten die Titel im frühen US-Handel zuletzt um knapp vier Prozent zu./he/zb/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Netflix

Das könnte dich auch interessieren

Verhältnis 10:1
Netflix kündigt Aktiensplit an - Aktie zieht nachbörslich angestern, 21:40 Uhr · dpa-AFX
Netflix kündigt Aktiensplit an - Aktie zieht nachbörslich an
Streaming-Anbieter
Netflix-Aktie steigt nach Bericht zu Interesse an Warner Brosheute, 08:28 Uhr · dpa-AFX
Netflix-Aktie steigt nach Bericht zu Interesse an Warner Bros
Apple und Amazon beflügeln Mega-Tech-Aktienheute, 11:27 Uhr · Markus Koch
Apple und Amazon beflügeln Mega-Tech-Aktien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Chartzeit Eilmeldung
Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Positiongestern, 16:07 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden