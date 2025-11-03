EQS-DD: Nürnberger Beteiligungs-AG: Dr. Ludger Arnoldussen, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
03.11.2025 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Ludger
|Nachname(n):
|Arnoldussen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nürnberger Beteiligungs-AG
b) LEI
|391200VJQF2QCKH6TB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008435967
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|120,00 EUR
|91.200,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|120,00 EUR
|91.200,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|03.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nürnberger Beteiligungs-AG
|Ostendstraße 100
|90334 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.nuernberger.com
