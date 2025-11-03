W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Nürnberger Beteiligungs-AG: Dr. Ludger Arnoldussen, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2025 / 12:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Ludger
Nachname(n):Arnoldussen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Nürnberger Beteiligungs-AG

b) LEI

391200VJQF2QCKH6TB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008435967

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
120,00 EUR91.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
120,00 EUR91.200,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nürnberger Beteiligungs-AG
Ostendstraße 100
90334 Nürnberg
Deutschland
Internet:www.nuernberger.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101588 03.11.2025 CET/CEST

