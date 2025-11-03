IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Notierung seiner Aktien an der Tradegate Exchange in Deutschland bekannt und stärkt damit die Liquidität auf dem europäischen und internationalen Markt

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt Notierung seiner Aktien an der Tradegate Exchange in Deutschland bekannt und stärkt damit die Liquidität auf dem europäischen und internationalen Markt

SAGUENAY, Quebec - 3. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien nun für den Handel an der Tradegate Exchange (Tradegate) in Deutschland (TDG: KD0) zugelassen sind.

Dieser erweiterte Zugang zu Tradegate wird es europäischen Anlegern ermöglichen, die Aktien von First Phosphate direkt während der EU-Handelszeiten sowie während der erweiterten Handelszeiten in allen wichtigen europäischen Zeitzonen zu handeln, was den Komfort und die Sichtbarkeit der Aktien des Unternehmens auf internationaler Ebene verbessert.

Die Notierung an der Tradegate ergänzt die bestehenden Notierungen von First Phosphate an der Canadian Securities Exchange (PHOS), dem OTCQX Best Market in den USA (FRSPF) sowie an der Börse Frankfurt (KD0).

Die Schwerpunktlegung von Tradegate auf internationale Emittenten ermöglicht eine breitere Marktbeteiligung für Investoren, die an der Vision von First Phosphate interessiert sind, die Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) durch die Verwendung nordamerikanischer kritischer Mineralien nach Nordamerika und Europa zu verlagern.

Erst vor Kurzem hat First Phosphate Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Rohstoffen nordamerikanischen Ursprungs hergestellt. Nähere Infos dazu unter: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells.

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche von First Phosphate in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) gewonnen wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81648/FirstPhosphate_031125_DEPRcom.001.png

Über die Tradegate Exchange

Tradegate mit Sitz in Berlin ist die größte Börse Europas, die auf die Ausführung von Aufträgen von Privatanlegern spezialisiert ist. Tradegate ging aus der außerbörslichen Handelsplattform Tradegate hervor, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2000 schnell zum beliebtesten Handelsplatz für Privatanleger entwickelte. Am 4. Januar 2010 nahm Tradegate als erste neu gegründete Börse in Deutschland seit über 150 Jahren den Handel auf. Die Börse wird von der Tradegate Exchange GmbH (ebenfalls mit Sitz in Berlin) betrieben, die sich zu 42,84 % im Besitz der Deutschen Börse AG und zu 42,84 % im Besitz der Tradegate AG befindet. Die restlichen 14,32 % der GmbH werden vom Verein Berliner Börse e. V. gehalten.

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (TDG: KD0) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, ist eine der seltenen magmatischen Phosphatlagerstätten Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Lieferketten beziehen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Lieferketten und die potenziellen Vorteile der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Tradegate beziehen, einschließlich einer breiteren Marktbeteiligung für Investoren, die daran interessiert sind, sich der Vision von First Phosphate anzuschließen, die LFP-Batterie-Lieferkette in Nordamerika und Europa unter Verwendung nordamerikanischer kritischer Mineralien ins Inland zu verlagern. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu den erforderlichen Projektinputs nicht beeinträchtigt wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests zutreffen; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

