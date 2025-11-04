Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Schwache Aktienmärkte verunsichern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas von ihren Kursverlusten zu Wochenbeginn erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 129,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,66 Prozent.

Auch europaweit legten die Kurse zu. Staatsanleihen waren angesichts der schwachen Aktienbörsen als sichere Häfen gefragt, denn an den Märkten werden Warnungen wegen hoher Bewertungen lauter.

Zudem verschärft sich der Streit um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia. China hat die Regierung in Den Haag erneut scharf kritisiert. Hintergrund des Konflikts ist die Entscheidung der niederländischen Regierung vom 30. September, Nexperia wegen Bedenken gegenüber der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech unter staatliche Kontrolle zu stellen. Kurz darauf hatte Peking Exportbeschränkungen für bestimmte Nexperia-Chips verhängt, die auch europäische Autohersteller treffen. Die Anleihen profitierten von der Verunsicherung.

Ansonsten wurden am Dienstag keine marktrelevanten Konjunkturdaten veröffentlicht. Derzeit fallen die meisten Konjunkturdaten in den USA aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Government Shutdown./jsl/he