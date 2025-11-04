EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt CEO-Nachfolge an

EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Personalie

QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt CEO-Nachfolge an



04.11.2025 / 19:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN kündigt CEO-Nachfolge an

Venlo, Niederlande, 4. November 2025 – QIAGEN N.V. gibt bekannt, dass Thierry Bernard als Chief Executive Officer und Geschäftsführer zurücktreten wird, sobald ein Nachfolger ernannt worden ist.

Der Aufsichtsrat und Thierry Bernard sind übereingekommen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, bei QIAGEN einen strukturierten Nachfolgeprozess einzuleiten. Der Aufsichtsrat hat mit Unterstützung von einer auf Führungskräfte spezialisierten Personalberatung einen Auswahlprozess gestartet, um geeignete interne und externe Kandidatinnen und Kandidaten zu identifizieren und eine Nachfolge zu bestellen.

Thierry Bernard (61) ist seit 2015 Teil des Unternehmens und übernahm im Jahr 2019 die Funktion des Chief Executive Officers. Er wird das Unternehmen bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterführen, um einen geordneten Übergang und Kontinuität sicherzustellen. Bei der für Juni 2026 geplanten Hauptversammlung wird er nicht erneut für das Management Board kandidieren.

QIAGEN bleibt weiterhin auf die konsequente Umsetzung seiner Strategie ausgerichtet. Nach einer soliden Entwicklung im dritten Quartal ist das Unternehmen auf die Erreichung seiner Ziele für 2025 fokussiert und treibt seine langfristigen Wachstumsambitionen für solides und profitables Wachstum bis 2028 voran. Über den Verlauf des Nachfolgeprozesses wird QIAGEN zu gegebener Zeit informieren.



QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

ISIN: NL0015001WM6

Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard)

Kontakt QIAGEN N.V.:

Corporate Communications

John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; ir@qiagen.com

Ende der Insiderinformation

04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande Telefon: +31 7735566 - 00 Fax: +31 77 35566-58 E-Mail: qiagen@qiagen.com Internet: www.qiagen.com ISIN: NL0015002CX3 WKN: A40ZZU Indizes: DAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Chicago, NYSE, SIX EQS News ID: 2223834

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2223834 04.11.2025 CET/CEST