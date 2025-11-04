EQS-News: Nemetschek Group setzt sehr starkes und profitables Wachstum im Q3 2025 fort und bekräftigt den bereits angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr 2025

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Corporate News

Nemetschek Group setzt sehr starkes und profitables Wachstum im Q3 2025 fort und bekräftigt den bereits angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr 2025

+20,0% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) im Q3 auf 293,1 Mio. Euro

+46,4% Zuwachs bei Subskription/SaaS (währungsbereinigt) auf 211,1 Mio. Euro

+26,4% ARR-Wachstum (währungsbereinigt) auf 1.076,7 Mio. Euro

+33,9% überproportionale EBITDA-Steigerung (währungsbereinigt) auf 95,2 Mio. Euro

EBITDA-Marge verbessert sich auf hohe 32,5% im Berichtsquartal

+40,7% Wachstum des Ergebnisses je Aktie in Q3 auf 0,48 Euro

Weitere Stärkung der KI-Kompetenz durch Erwerb von Firmus AI im Q3

Vorstand bekräftigt bereits angehobene Umsatzprognose und EBITDA-Marge für Gesamtjahr 2025

München, 04. November 2025 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global agierender Anbieter von Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, setzte ihren sehr erfolgreichen und profitablen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2025 fort. Wachstumstreiber waren erneut die Umsätze aus Subskription und SaaS, die auf eine Rekordmarke stiegen. Auf Segmentbasis trugen vor allem die beiden Segmente Design und Build zu dieser sehr starken operativen Performance bei. Auf der Basis der sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt der Vorstand die bereits nach dem ersten Halbjahr nach oben angepasste Umsatzprognose für 2025 in einer Bandbreite von 20% bis 22%. Er geht zudem unverändert von einer EBITDA-Marge im Gesamtjahr von rund 31% aus.

„Die anhaltend sehr erfolgreiche Entwicklung der Nemetschek Group zeigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und unserer Strategie. Unser KI-gestütztes Portfolio rund um Agentic AI sowie weitere neue KI-Features – unter anderem durch die im dritten Quartal erfolgte Akquisition von Firmus AI – machen unser Lösungsportfolio noch attraktiver. Für die Bauindustrie beginnt eine neue Ära und wir sind hervorragend aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren,“ so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Angesichts unserer bisherigen sehr guten Geschäftsentwicklung sind wir sehr optimistisch, dass wir unsere Ziele für 2025 vollumfänglich erreichen.“



Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q3 und in den ersten neun Monaten 2025

Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal trotz negativer Währungseffekte, insbesondere durch den schwächeren US-Dollar, weiterhin stark um 15,8% (währungsbereinigt: 20,0%) auf 293,1 Mio. Euro (Q3 2024: 253,0 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten 2025 erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22,9% (währungsbereinigt: 25,0%) auf 866,0 Mio. Euro. Das Build-Segment hat mit einem weiterhin sehr starken organischen Wachstum zu dieser Entwicklung beigetragen, auch wenn die Dynamik aufgrund des Auslaufens der temporären Effekte aus der Umstellung auf Subskriptionsmodelle und der damit verbundenen höheren Vergleichsbasis im Vorjahresquartal erwartungsgemäß geringer ausfiel. Die starke Umsatzentwicklung ist auch auf das Segment Design zurückzuführen, das neben einer guten operativen Performance von einer erfreulichen Nachfrage nach Mehrjahresverträgen profitierte. Diese werden vorübergehend und strategisch eingesetzt, um die Umstellung bestehender Servicekunden auf Subskriptionsmodelle zu beschleunigen.

Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Q3 stiegen um 21,9% auf 1.076,7 Mio. Euro (währungsbereinigt: 26,4%) und damit erneut stärker als der Konzernumsatz. Haupttreiber im Q3 waren die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen mit einem Anstieg von 40,5% (währungsbereinigt: 46,4%). Mit einem Wachstum von 61,3% (währungsbereinigt: 64,7%) stieg diese Umsatzkategorie in den ersten neun Monaten noch deutlicher auf 614,7 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: 381,2 Mio. Euro).

Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich im Q3 um 24,9% (währungsbereinigt: 33,9%) und damit überproportional zum Umsatz auf 95,2 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 76,2 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend deutlich auf 32,5% (Q3 2024: 30,1%). Auf Neun-Monatsbasis erreichte das EBITDA 264,3 Mio. Euro, was einer Marge von 30,5% (Vorjahreszeitraum: 29,2%) entspricht. In der Konzern-EBITDA-Marge ist unter anderem ein außerordentlicher, nichtoperativer Effekt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich enthalten, der – wie berichtet – im ersten Halbjahr aus der unerwarteten Insolvenz eines Service- und Zahlungsdienstleisters resultierte. Bereinigt um diesen Effekt hätte die EBITDA-Marge in ersten neun Monaten bei 31,8% gelegen.

Der Quartalsüberschuss stieg deutlich um 40,7% auf 55,3 Mio. Euro, was einem Ergebnis je Aktie von 0,48 Euro entspricht (Q3 2024: 0,34 Euro). Auf Neun-Monatsbasis lag das Ergebnis je Aktie bei 1,32 Euro (Vorjahreszeitraum: 1,07 Euro).



Strategische Highlights

Die konzernweite Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS verläuft weiterhin sehr erfolgreich. So stieg der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz weiter an und erreichte 92% zum Ende des dritten Quartals, was einem Anstieg von rund 6 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Gleichzeitig treibt die Nemetschek Group ihre Internationalisierung und den gruppenweiten Go-to-Market-Ansatz konsequent weiter voran. Das Umsatzwachstum im Ausland stieg in den ersten neun Monaten mit rund 27% überproportional zum Gesamtwachstum. In wachstums- und potenzialstarken Regionen wie Indien und Saudi-Arabien hat die Nemetschek Group ihre lokale Präsenz weiter ausgebaut.

Innovationen bleiben ein zentraler Erfolgsfaktor. Mit der Einführung des neuen „Agentic AI Assistant“ über mehrere Design-Marken hinweg setzt die Nemetschek Group neue Maßstäbe für KI-gestützte Produktivität und Innovationskraft in der AEC/O-Branche. Gleichzeitig hat die Nemetschek Group im Q3 mit der über die Marke Bluebeam erfolgte Übernahme von Firmus AI ihre KI-Kompetenz weiter gestärkt. Die Integration der KI-basierten Plattform in Bluebeams PDF-Workflows ermöglicht eine frühzeitige Risikoerkennung in der Entwurfsprüfung und steigert somit die Effizienz und trägt zur Minimierung kostspieliger Nacharbeiten bei. Um die Innovationskraft im Bereich KI und den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis gezielt zu stärken, hat die Nemetschek Group 2025 zudem neue strategische Partnerschaften mit dem Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) der Stanford University und der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur geschlossen. Das Ziel ist, gemeinsam Forschung zu KI zu betreiben und Lösungen basierend auf KI zu entwickeln sowie für Nachhaltigkeit und digitale Bauprozesse, um internationale Standards im Bauwesen zu setzen.



Entwicklung der Segmente im Q3 und 9-Monaten 2025 (siehe auch Tabelle)

Das Segment Design verzeichnete im Q3 erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 11,6% (währungsbereinigt: 14,0%) auf 129,2 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren weiterhin die Umsätze aus Subskription und SaaS. Darüber hinaus spiegeln sich im Wachstum zum Teil auch 3-Jahresverträge wider, wenn auch auf leicht niedrigerem Niveau als in den letzten Quartalen. Diese werden gezielt strategisch eingesetzt, um die Umstellung bestehender Servicekunden auf Subskriptionsmodelle zu beschleunigen. Im Neun-Monatszeitraum stieg der Umsatz um 13,3% (währungsbereinigt: 14,6%) auf 389,3 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge im Q3 lag bei 28,1% (Vorjahr: 29,2%). Die EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten lag nahezu auf Vorjahresniveau bei 27,5%. Neben dem mit der Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle verbundenen, kurzzeitigen rechnungslegungsbedingten dämpfenden Effekten auf Umsatz und Profitabilität, belastete auch die Insolvenz des Service- und Zahlungsdienstleisters die Marge.

Im Segment Build setzte sich die sehr starke Wachstumsdynamik auch im 3. Quartal 2025 fort, auch wenn aufgrund der höheren Vergleichsbasis des Vorjahresquartals sowie des Auslaufens der temporären Effekte nach erfolgreicher Subskriptionsumstellung bei der Marke Bluebeam das Wachstum erwartungsgemäß geringer ausfiel. Der Segmentumsatz stieg im Q3 trotz negativer Währungseffekte, insbesondere durch den schwächeren US-Dollar, deutlich um 26,6% (währungsbereinigt: 33,5%) auf 121,8 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz auf 351,1 Mio. Euro, was ein sehr starkes Wachstum von 47,2% (währungsbereinigt: 51,1%) zeigt. Das Wachstum wurde dabei durch den anorganischen Beitrag im ersten Halbjahr aus der Akquisition der Marke GoCanvas unterstützt, die seit dem 1. Juli 2024 konsolidiert wird. Die EBITDA-Marge im Q3 stieg trotz des Verwässerungseffekts durch GoCanvas deutlich auf 37,7% (Vorjahr: 31,5%). Auf Neun-Monatsbasis lag das EBITDA bei hohen 35,7% (Vorjahr: 32,2%)

Im Segment Manage erhöhte sich der Umsatz im Q3 durch eine positive Dynamik bei neuen Großaufträgen auf 12,5 Mio. Euro, ein Wachstum von 7,3%. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 7,2% auf 12,9%. Im Neun-Monats-Zeitraum stieg die EBITDA-Marge auf 10,5% (Vorjahreszeitraum: 7,3%) bei einem Umsatz von 37,9 Mio. Euro (+3,0%).

Im Segment Media erreichte der Umsatz im Q3 30,3 Mio. Euro (-0,3%, währungsbereinigt: +2,9%). Auf 9-Monatsbasis zeigt sich ein ähnliches Bild mit einem Wachstum von 1,3% (währungsbereinigt: 2,5%). Die Umsatzentwicklung ist stark durch die Insolvenz des Service- und Zahlungsdienstleisters und deren Folgen im 1. Halbjahr 2025 sowie durch die anhaltend gemischte Marktdynamik mit einer verhaltenen Investitionsbereitschaft der Kunden geprägt. Die EBITDA-Marge konnte im Q3 leicht auf 37,5% verbessert werden (Vorjahresquartal: 37,0%); auf Neun-Monatsbasis lag sie bei 31,3% (Vorjahr: 34,3%). Bereinigt um den außerordentlichen Effekt hätte das Umsatzwachstum des Segments in den ersten neun Monaten im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich gelegen und die EBITDA-Marge auf Vorjahresniveau.



Ausblick auf Gesamtjahr 2025 bekräftigt

Nach dem sehr erfolgreichen Verlauf der ersten neun Monate 2025 bekräftigt der Vorstand die im Juli 2025 erhöhte Umsatzprognose sowie die Erwartung für die Profitabilität für das Gesamtjahr 2025.

Das währungsbereinigte Umsatzwachstum, inklusive des Umsatzbeitrages der im Vorjahr akquirierten GoCanvas, wird in einer Bandbreite zwischen 20% und 22% erwartet. Darin enthalten ist ein akquisitionsbedingter Umsatzbeitrag durch die Übernahme von GoCanvas in Höhe von rund 450 Basispunkten.

Die EBITDA-Marge inklusive des Verwässerungseffekts durch GoCanvas für das Gesamtjahr 2025 wird bei rund 31% erwartet.

Diese Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht signifikant verschlechtern. Vor allem sind im Ausblick keine möglichen negativen Auswirkungen berücksichtigt, die sich durch wachsende geopolitische Spannungen und erhöhte Zölle mit Blick auf Unternehmens- und Verbraucherkosten sowie auf die allgemeine Investitions- und Ausgabebereitschaft ergeben könnten.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3-25)

In Mio. Euro Q3 2025 Q3 2024 Δ in %

(FX-adj.) ARR 1.076,7 883,3 +21,9%

(+26,4%) Umsatz 293,1 253,0 +15,8%

(+20,0%) - davon Softwarelizenzen 15,3 24,7 -38,1%

(-37,1%) - davon wiederkehrende Umsätze 269,2 220,8 +21,9%

(+26,4%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 211,1 150,3 +40,5%

(+46,4%) EBITDA 95,2 76,2 +24,9%

(+33,9%) EBITDA-Marge 32,5% 30,1% EBIT 77,5 57,9 +33,9% EBIT-Marge 26,4% 22,9% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 55,3 39,3 +40,7% Ergebnis je Aktie in Euro 0,48 0,34 +40,7% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 63,1 50,8 +24,1% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 0,55 0,44 +24,1%

Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3-25)

In Mio. Euro Q3 2025 Q3 2024 Δ in %

(FX-adj.) Design Umsatz 129,2 115,7 +11,6%

(+14,0%) EBITDA 36,2 33,8 +7,3%

(+16,4%) EBITDA-Marge 28,1% 29,2% Build Umsatz 121,8 96,2 +26,6%

(+33,5%) EBITDA 45,9 30,3 +51,5%

(+60,1%) EBITDA-Marge 37,7% 31,5% Manage Umsatz 12,5 11,7 +7,3%

(+7,2%) EBITDA 1,6 0,8 +93,6%

(+83,8%) EBITDA-Marge 12,9% 7,2% Media Umsatz 30,3 30,4 -0,3%

(+2,9%) EBITDA 11,4 11,3 +0,9%

(+10,3%) EBITDA-Marge 37,5% 37,0%

Kennzahlen im 9-Monatsüberblick 2025 (9M-25)

In Mio. Euro 9M 2025 9M 2024 Δ in %

ARR 1.076,7 883,3 +21,9%

(+26,4%) Umsatz 866,0 704,7 +22,9%

(+25,0%) - davon Softwarelizenzen 41,4 74,7 -44,5%

(-44,3%) - davon wiederkehrende Umsätze 798,3 606,2 +31,7%

(+34,1%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 614,7 381,2 +61,3%

(+64,7%) EBITDA 264,3 205,9 +28,4%

(+33,1%) EBITDA-Marge 30,5% 29,2% Bereinigte EBITDA-Marge um außerordentlichen, nicht operativen Einmaleffekt 31,8% 29,2% EBIT 210,2 160,5 +31,0% EBIT-Marge 24,3% 22,8% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 152,6 123,8 +23,3% Ergebnis je Aktie in Euro 1,32 1,07 +23,3% Jahresüberschuss (Konzernanteile) vor PPA-Abschreibungen 175,9 145,1 +21,2% Ergebnis je Aktie vor Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) in Euro 1,52 1,26 +21,2%

Kennzahlen Segmente im 9-Monatsüberblick (9M-25)

In Mio. Euro 9M 2025 9M 2024 Δ in %

(FX-adj.) Design Umsatz 389,3 343,7 +13,3%

(+14,6%) EBITDA 107,0 96,0 +11,4%

(+18,0%) EBITDA-Marge 27,5% 27,9% Build Umsatz 351,1 238,4 +47,2%

(+51,1%) EBITDA 125,3 76,7 +63,2%

(+68,9%) EBITDA-Marge 35,7% 32,2% Manage Umsatz 37,9 36,7 +3,0%

(+2,9%) EBITDA 4,0 2,7 +46,7%

(+37,0%) EBITDA-Marge 10,5% 7,3% Media Umsatz 89,8 88,6 +1,3%

(+2,5%) EBITDA 28,1 30,4 -7,8%

(-12,1%) EBITDA-Marge 31,3% 34,3%

Über die Nemetschek Group

Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Bauprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwarekonzern treibt neue Technologien wie künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und offene Standards (OPEN BIM) in der AEC/O-Industrie voran, um so die Produktivität und Nachhaltigkeit der Branche zu steigern. Dabei wird das Portfolio kontinuierlich erweitert, u. a. durch Akquisitionen und Investitionen in innovative Start-ups. Derzeit nutzen mehr als sieben Millionen Anwender die kundenorientierten Lösungen. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit über 4.000 Experten.

Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 995,6 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 301,0 Millionen Euro. Seit Ende 2024 ist die Nemetschek Group nach ISO 27001 zertifiziert, dem international anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS).



Kontakt:

Stefanie Zimmermann

VP Investor Relations & Corporate Communication

NEMETSCHEK SE

Konrad-Zuse-Platz 1

81829 München

P: +49 89 540459-250

M: +49 175 7211197

