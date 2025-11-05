Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gestützt von einer leichten Erholung der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch ihre Anfangsverluste wettgemacht und letztlich etwas zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 5.669,13 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 9.777,08 Zähler. Der schweizerische SMI gewann 0,46 Prozent auf 12.363,53 Punkte.

Positive Impulse lieferten die besser als erwartet ausgefallenen Preisdaten aus der Eurozone sowie Arbeitsmarktdaten aus den USA. So sanken die EU-Erzeugerpreise im September im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, während Volkswirte eine Stagnation erwartet hatten. Die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet./edh/he