Auto-Aktien nach BMW-Zahlen im Aufwind

(Reuters) - BMW-Aktien kämpfen sich nach Vorlage der Quartalszahlen zeitweise bis an die Dax-Spitze vor.

Der Münchner Autobauer verteuert sich nach anfänglicher Achterbahnfahrt um bis zu 2,6 Prozent. Auch die Aktien von Daimler Truck, Mercedes-Benz und Volkswagen steigen in einem schwachen Marktumfeld in der Spitze zwischen 1,3 und 2,8 Prozent. "BMW sorgt für gute Stimmung im Sektor und hebt andere mit an", kommentierte ein Händler. Dazu hätten auch positive Analysten-Kommentare beigetragen.

"Die ersten Anzeichen für eine Stabilisierung des chinesischen Geschäfts von BMW sind das, was wirklich zählt", konstatierten die Analysten von JP Morgan. Dies habe das Potenzial für positive Impulse für den gesamten Sektor. "Insgesamt ein starkes Ergebnis in einem schwierigen globalen Automobilumfeld." BMW hat seinen Gewinn im Sommer gesteigert und dabei unter anderem von geringeren Ausgaben für Forschung und Investitionen profitiert.

