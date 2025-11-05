Demokraten gewinnen Gouverneursposten in Virginia und New Jersey

TRENTON/RICHMOND (dpa-AFX) - In den US-Bundesstaaten New Jersey und Virginia haben sich bei den Gouverneurswahlen zwei demokratische Kandidatinnen durchgesetzt. Die 53 Jahre alte Mikie Sherrill gewann in New Jersey der Wahlleitung zufolge deutlich gegen den Republikaner Jack Ciattarelli. Die 46 Jahre alte Abigail Spanberger gewann in Virginia ebenfalls deutlich gegen die Republikanerin Winsome Earle-Sears - und wird damit erste Frau in diesem Amt.

Die Siege in den beiden Bundesstaaten geben den Demokraten Rückenwind mit Blick auf die bevorstehende Zwischenwahl des US-Kongresses in einem Jahr. Für US-Präsident Donald Trump und dessen Republikaner sind die deutlichen Siege der Demokratinnen hingegen ein Rückschlag. Die unterlegenen republikanischen Kandidaten in den beiden Bundesstaaten hatten sich im Wahlkampf klar hinter Trump gestellt.

Der frühere demokratische US-Präsident Barack Obama gratulierte allen demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen, die sich bei den unterschiedlichen Wahlen im Land - darunter auch regionale und kommunale Abstimmungen - durchsetzten konnten. "Das ist eine Erinnerung daran, dass wenn wir uns um starke, nach vorne schauende Führungspersönlichkeiten sammeln, denen bedeutsame Themen wichtig sind, dann können wir gewinnen", schrieb Obama auf der Plattform X. "Wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, aber die Zukunft sieht ein kleines bisschen heller aus."