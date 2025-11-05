W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EU-Länder wollen 90 Prozent weniger Emissionen bis 2040

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Klimaschutz wollen die EU-Staaten ihre Treibhausgasemissionen bis 2040 um mindestens 90 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Nach einem Kompromiss der Umweltminister sollen allerdings fünf Prozentpunkte davon durch Deals mit dem außereuropäischen Ausland erkauft werden können, wie die dänische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte./rdz/DP/mis

