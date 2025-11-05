W​e​r​b​u​n​g ausblenden
S&P 500® - Chart vs. Saisonalität

Auf vielfachen Wunsch gehen wir heute nochmals auf die saisonalen Besonderheiten des Investmentjahrgangs 2025 ein. Zunächst – und das ist weniger ungewöhnlich – ist das 4. Quartal traditionell die beste Investmentphase des Jahres. In guten Aktienjahren mit Kursgewinnen per Ende September wird das Phänomen „Jahresendrally“ durch den zugrundeliegenden Trend noch zusätzlich befeuert. Am auffälligsten ist aber die starke Wertentwicklung im September. Da der September sonst einen eher zweifelhaften Ruf besitzt, handelt es sich um eine echte Anomalie. Gerade in den drei Monaten bis zum Jahresende zieht ein „starker September“ weitere Anschlussgewinne beim S&P 500® in einer Größenordnung von rund 5 % nach sich. Charttechnisch testet das Aktienbarometer gerade die Schiebezone zwischen 6.550 und 6.750 Punkten zurück. Das Kursziel aus dem „V-förmigen“ Einbruch vom Frühjahr lässt sich langfristig zwar sogar auf rund 7.450 Punkten veranschlagen, zunächst gilt es, einige wichtige Unterstützungen kurzfristig nicht zu unterschreiten. Angefangen beim oberen Ende der angeführten Schiebezone sowie der Aufwärtskurslücke vom 24. Oktober über die Tiefs bei 6.550 Punkten bis zum strategischen Ausbruchslevel bei 6.150 Punkten ergeben sich derzeit die wichtigsten Rückzugsbereiche.

S&P 500® (Daily)

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Chart S&P 500®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

