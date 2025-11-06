EQS-News: stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an



06.11.2025 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

stock3 AG: Tradezahlen steigen im dritten Quartal 2025 weiter stark an

Rund 571.000 Trades über brokerize-Schnittstelle in Q3/2025

+26 % zum Vorjahresquartal, +2 % zum Vorquartal

Deutlicher Nutzerzuwachs dank neuem Feature und Marketing-Aktion

München, 6.11.2025 – Die Münchner stock3 AG bestätigt ihren Wachstumskurs im Bereich Trading: Im dritten Quartal 2025 wurden über die 100%-Tochter brokerize GmbH rund 571.000 Orders ausgeführt. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal ergibt sich ein deutliches Plus von 26 % (Q3 2024: 451.460 Trades). Im Vergleich zum Vorquartal legte das Handelsvolumen um rund 2 % zu (Q2 2025: rund 559.500 Trades).

„Nach dem bereits starken ersten Halbjahr setzen wir unseren positiven Trend im dritten Quartal erfolgreich fort“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Das kontinuierliche Wachstum bestätigt die hohe Attraktivität unserer Plattformen für aktive Traderinnen und Trader.“

Einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung leisten das neue Feature „Mein TradeTracker“, mit dem Nutzerinnen und Nutzer ihr Depot auswerten können, sowie die im September gestartete Marketingaktion „Trading Boost“, die stock3 gemeinsam mit der Deutschen Börse umgesetzt hat. Beide Initiativen führten zu einer deutlichen Zunahme der aktiven Traderinnen und Trader, die über die Plattformen von stock3 handeln.

„Wir sehen bereits jetzt, dass sich der Trading Boost und unser neues Feature spürbar in den Tradezahlen niederschlagen“, so Robert Abend weiter. „Die im Oktober nochmals gestiegene Aktivität stimmt uns sehr zuversichtlich für das vierte Quartal.“ Die stock3 AG will ihren Wachstumskurs fortsetzen und plant, mit Innovation, Nutzerfreundlichkeit und professionellen Tools auch künftig Maßstäbe für aktives Trading zu setzen.

Über die stock3 AG

Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com). Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com

IR- & Presse-Kontakt

stock3 AG

Nicole Krischker

nicole.krischker@stock3.com

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: stock3 AG Balanstraße 73 / Haus 11 81541 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 76 73 69-123 E-Mail: kundenservice@stock3.com Internet: www.stock3.com ISIN: DE000A0S9QZ8 WKN: A0S9QZ Börsen: Freiverkehr in München (m:access) EQS News ID: 2224854

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224854 06.11.2025 CET/CEST