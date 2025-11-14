EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025

EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Herausragendes Ergebnis im dritten Quartal 2025, Rekordstart in das vierte Quartal 2025



14.11.2025 / 08:30 CET/CEST

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 24,0 Mio. im dritten Quartal 2025 (drittes Quartal 2024: EUR 12,8 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 16,1 Mio. im dritten Quartal 2025 – ohne Sondereffekte EUR 16,5 Mio. (drittes Quartal 2024: EUR 0,3 Mio. – ohne Sondereffekte EUR 8,8 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 1,71 im dritten Quartal 2025 – ohne Sondereffekte EUR 1,74 (drittes Quartal 2024: EUR 0,03 – ohne Sondereffekte: EUR 0,93)

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 63,7 Mio. in den ersten drei Quartalen 2025 (Vorjahreszeitraum: EUR 42,0 Mio.)

Konzernüberschuss EUR 42,7 Mio. in den ersten drei Quartalen 2025 – ohne Sondereffekte: EUR 43,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 19,5 Mio. – ohne Sondereffekte: EUR 28,8 Mio.)

Ergebnis je Aktie EUR 4,52 in den ersten drei Quartalen 2025 – ohne Sondereffekte: EUR 4,62 (Vorjahreszeitraum: EUR 2,07 – ohne Sondereffekte: EUR 3,05)

Rekordstart ins vierte Quartal 2025

Düsseldorf, 14. November 2025 – „Der ausgezeichnete Geschäftsverlauf der ersten beiden Quartale 2025 hat sich auch im dritten Quartal weiter fortgesetzt. Mit einem Handelsvolumen von EUR 84,6 Mrd. und 26,8 Millionen Trades haben wir wieder hervorragende Gesamtumsätze in allen Segmenten erzielt. Hieraus haben wir im dritten Quartal erneut ein herausragendes Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von EUR 33,3 Mio. erzielt.

Nach den ersten drei Quartalen 2025 haben wir damit ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von EUR 97,3 Mio. erreicht, welches knapp 40% über dem Handelsergebnis des entsprechenden Vorjahreszeitraums liegt. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in den ersten drei Quartalen beträgt EUR 63,7 Mio. – ein Anstieg von mehr als 50% gegenüber dem Vorjahr.

Auch im laufenden vierten Quartal 2025 befinden wir uns weiter auf Wachstumskurs und profitieren von sehr hohen Handelsaktivitäten unserer Kunden. Beim Ergebnis aus der Handelstätigkeit verzeichnen wir einen Rekordstart in das vierte Quartal. Wir haben bereits am 3. November 2025 berichtet, dass im Monat Oktober 2025 das bislang beste Monatsergebnis aus der Handelstätigkeit in der Firmengeschichte von Lang & Schwarz erzielt werden konnte. Zudem konnten wir marktübergreifende Ereignisse wie die Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und Sonderbewegungen mit Blick auf Branchen und einzelne Titel vorteilhaft nutzen“, führt der Vorstand aus.

Der Lang & Schwarz Konzern erzielt im dritten Quartal 2025 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe EUR 24,0 Mio. nach EUR 12,8 Mio. im dritten Quartal 2025. Demnach ergibt sich für die ersten neun Monate 2025 ein herausragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 63,7 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 42,0 Mio.).

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) beläuft sich im dritten Quartal 2025 auf EUR 33,3 Mio. (Vorjahrjahresquartal: EUR 20,8 Mio.). Das Zinsergebnis (ohne Sondereffekte) trägt hierzu gut EUR 0,6 Mio. bei. Die Gesellschaft verzeichnet damit für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit von insgesamt EUR 97,3 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 70,0 Mio.).

Der Konzernüberschuss für das dritte Quartal 2025 beträgt EUR 16,1 Mio. nach einem Konzernergebnis von EUR 0,3 Mio. im dritten Quartal 2024. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss im dritten Quartal 2025 EUR 16,5 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 8,8 Mio.). Sondereffekte in Höhe von EUR -0,3 Mio. betreffen im dritten Quartal 2025 die Risikovorsorge für Zinsen nach der Abgabenordnung. Dieser Sondereffekt ist nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

Der Konzernüberschuss für die ersten drei Quartale 2025 beläuft sich auf EUR 42,7 Mio. nach EUR 19,5 im Vorjahreszeitraum. Ohne Sondereffekte beträgt der Konzernüberschuss in den ersten drei Quartalen 2025 EUR 43,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 28,8 Mio.). Die Sondereffekte sind nicht dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen.

Die Verwaltungsaufwendungen (Personalaufwendungen zzgl. sonstige betriebliche Aufwendungen) belaufen sich im dritten Quartal 2025 auf EUR 9,1 Mio. nach EUR 7,9 Mio. im Vorjahresquartal. Auf die Personalaufwendungen entfallen EUR 4,6 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 3,5 Mio.). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrifft insbesondere Rückstellungen für variable Gehaltsbestandteile aufgrund des erhöhten Konzernergebnisses. Zudem hat sich die Anzahl der Mitarbeiter in der Lang & Schwarz Gruppe mit Blick auf das erhöhte Geschäftsvolumen und die steigenden regulatorischen Anforderungen auf nunmehr 93 Mitarbeiter (31. Dezember 2024: 81 Mitarbeiter) erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen EUR 4,5 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 4,4 Mio.).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag machen für das dritte Quartal 2025 in Abhängigkeit vom Ergebnis EUR 7,5 Mio. (Vorjahresquartal: EUR 3,9 Mio.) aus.

Die Konzernmitarbeiteranzahl zum 30. September 2025 beträgt 93 (30. September 2024: 82).

Das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) beträgt für das dritte Quartal 2025 EUR 1,71 gegenüber EUR 0,03 im dritten Quartal 2024; ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für das dritte Quartal 2025 auf EUR 1,74 gegenüber EUR 0,93 im dritten Quartal 2024. In den ersten neun Monaten 2025 beträgt das Konzernergebnis je Aktie (mit Sondereffekten) EUR 4,52 (Vorjahreszeitraum: EUR 2,07); ohne die erwähnten Sondereffekte beläuft sich das Konzernergebnis je Aktie für die ersten neun Monate 2024 auf EUR 4,62 (Vorjahreszeitraum: EUR 3,05).

Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft verfügt zum 30. September 2025 über bilanzielle Konzerneigenmittel einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von EUR 133,6 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 107,0 Mio.).

Die Zahlen zum 30. September 2025 sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.

Datenübersicht, Angaben in Mio. € 1. Q 2. Q 3. Q 1. Q 2. Q 3. Q 4. Q Jahr Jahr vor Sondereffekten 2025 2025 2025 2024 2024 2024 2024 2024 2023 Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 39,0 25,0 33,3 26,4 22,8 20,8 39,2 109,2 41,8 Verwaltungsaufwendungen 2) -12,2 -11,4 -9,1 -9,6 -9,4 -7,9 -10,3 -37,1 -25,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 26,0 13,7 24,0 16,0 13,3 12,8 29,3 71,3 15,3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8,3 -4,2 -7,5 -5,2 -4,0 -3,9 -9,0 -22,2 -5,1 Konzernergebnis vor Sondereffekten 17,7 9,5 16,5 10,7 9,3 8,8 20,2 49,0 10,2 Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,87 1,00 1,74 1,14 0,98 0,93 2,14 5,19 1,08 Sondereffekte - Ergebnis aus dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,3 -17,3 -1,0 - Zinsaufwand wg. Zinsen nach der Abgabenordnung -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -4,0 -0,4 -5,2 -1,6 - Steuer w/ Untersuchungen Dividendengeschäfte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,5 0,1 -4,4 0,0 Konzernergebnis nach Sondereffekten 17,4 9,2 16,1 10,3 8,9 0,3 2,6 22,1 7,6 Ergebnis je Aktie nach Sondereffekten (in €; Basis 9.438.000 Aktien) 1,84 0,97 1,71 1,10 0,94 0,03 0,27 2,34 0,81 Dividende (Basis 9.438.000 Aktien) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,75 0,55 Bilanzielles Konzerneigenkapital

inkl. Fonds für allgem. Bankrisiken 124,4 133,9 133,6 82,9 91,8 86,9 107,0 107,0 72,6 Anzahl Konzernmitarbeiter 86 89 93 77 80 82 81 81 76 TradeCenter - Handelsvolumen (in Mio. €) 78.505 84.712 83.917 30.264 32.770 36.008 54.177 153.219 80.752 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 27.630 26.959 26.642 12.634 13.717 14.125 19.800 60.276 30.843 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 28,0 16,4 19,8 18,0 15,3 13,9 31,2 78,4 19,3 Strukturierte Produkte - Handelsvolumen (in Mio. €) 522 511 725 443 347 303 461 1.554 1.304 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 151 139 179 136 122 103 136 497 466 - Ergebnis aus der Handelstätigkeit 1) 3) 11,0 8,6 13,4 8,4 7,5 6,9 7,8 30,6 22,4 Insgesamt - Handelsvolumen (in Mio. €) 79.027 85.223 84.642 30.707 33.117 36.311 54.638 154.773 82.056 - Anzahl Trades (Tausend Stück) 27.781 27.098 26.821 12.770 13.839 14.228 19.936 60.773 31.309

































1) Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis













2) Personalaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen













3) einschl. Zinsergebnis Treasury



























Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit etwa 30.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, über 25 Millionen Kunden und den längsten Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.