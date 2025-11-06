IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy begrüßt die Vision von New Brunswick für eine umfassende Mineralienstrategie

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy begrüßt die Vision von New Brunswick für eine umfassende Mineralienstrategie

Montreal, Quebec - 6. November 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) begrüßt die Bemühungen der Regierung von New Brunswick, umfassende Rahmenbedingungen zu schaffen, die auf die Stärkung und den Ausbau des Bergbausektors sowie des Sektors der kritischen Minerale in der Provinz ausgerichtet sind.

Auf der 50. jährlichen Exploration, Mining and Petroleum (EMP) Conference, die vom 26. bis 28. Oktober in Fredericton (New Brunswick) stattfand, stellten die Premierministerin von New Brunswick, die Ehrenwerte Susan Holt, und der Minister für natürliche Ressourcen, der Ehrenwerte John Herron, das Comprehensive Minerals Strategy Framework (umfassender Rahmenplan für die Mineralstrategie) der Provinz vor. Die Initiative legt den Grundstein für die umfassende Mineralstrategie von New Brunswick, die voraussichtlich bis zum Frühjahr 2026 erarbeitet werden soll und in deren Mittelpunkt Transparenz, Umweltverantwortung und die Zusammenarbeit mit First Nations, Interessengruppen und der Industrie stehen.

Der Rahmenplan der Regierung von New Brunswick zeugt von Führungskraft und Weitsicht, meint Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp. Als ein auf kritische Minerale ausgerichtetes Unternehmen mit Sitz in New Brunswick unterstützen wir diesen modernen, transparenten und umweltgerechten Ansatz, der Investitionen, Nachhaltigkeit und eine sinnvolle Beteiligung der indigenen Bevölkerung in Einklang bringt, voll und ganz.

Manganese X Energy Corp., stolzer Sponsor der Veranstaltung, war auf der Konferenz durch Chairman Roger Dahn, Direktor Des Tranquilla und VP Exploration Perry MacKinnon vertreten. Die Herren berichteten über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf das unternehmenseigene Projekt Battery Hill für hochreine Manganvorkommen (HPMSM).

Der Rahmenplan der Provinz sieht fünf Schlüsselprioritäten vor:

- Straffung der Regulierungs- und Genehmigungsverfahren

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Industrie

- Gewährleistung einer sinnvollen Beteiligung der indigenen Bevölkerung

- Verbesserung des Investitionsklimas

- Maximierung des lokalen wirtschaftlichen Nutzens

Die Vision von Manganese X deckt sich weitgehend mit den Prioritäten der Provinz, so Kepman weiter. Mit diesem Rahmenplan wird sich New Brunswick an der Spitze der verantwortungsvollen Mineralerschließung positionieren und dauerhafte Chancen für Gemeinden, Investoren und alle Interessengruppen in New Brunswick schaffen können.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Pilotprogramms mit Kemetco hat Manganese X Energy weitere Optimierungstests mit höhergradigem Material durchgeführt, das im Rahmen des jüngsten Erzsortierprogramms gewonnen wurde. Der Schwerpunkt dieser Laborstudien lag auf der Verbesserung der Laugungsleistung, des Säureverbrauchs und der Manganausbeute; sie konnten wichtige Daten zur Unterstützung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) liefern - ein wichtiger Meilenstein für den Nachweis der Wirtschaftlichkeit des HPMSM-Projekts Battery Hill.

In dieser nächsten Phase wird der Weg zur Erschließung des Projekts weiter definiert, während das Unternehmen weiter zur Umstellung Kanadas auf saubere Energie beiträgt und sich darum bemüht, ein wichtiges Element für den nordamerikanischen Elektrofahrzeug- und Energiespeichersektor bereitzustellen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Aussagen hinsichtlich: der erwarteten Fertigstellung und des Zeitplans der vollständigen Mineralstrategie der Provinz New Brunswick; der laufenden Testarbeiten von Manganese X und des voraussichtlichen Beginns einer Vormachbarkeitsstudie; der potenziellen Wirtschaftlichkeit und des Entwicklungspfads des HPMSM-Projekts Battery Hill; sowie der Rolle des Unternehmens bei der Unterstützung der Umstellung Kanadas auf saubere Energie und der nordamerikanischen Sektoren für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca), offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

