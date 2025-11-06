Rational bestätigt Prognose

(dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Landsberg mitteilte. Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit), rechnet Finanzvorstand Jörg Walter weiter mit einem Wert zwischen 25 und 26 Prozent.

Die Profitabilitätsprognose reflektiere die guten Geschäftsaussichten, das Margenniveau in den ersten neun Monaten sowie die erwarteten Effekte aus Zusatzzöllen und schwachen Fremdwährungen im vierten Quartal. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Währungsbereinigt habe das Wachstum in den ersten neun Monaten zwischen sechs und sieben Prozent gelegen.

Das operative Ergebnis zog um drei Prozent auf etwas mehr als 234 Millionen Euro an. Die Marge ging leicht auf 25,5 Prozent zurück. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus./zb/he