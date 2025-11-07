W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ungarns Regierungschef Orban trifft Trump im Weißen Haus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wird am Freitag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Die ungarische Seite bestätigte das Treffen, und auch Medien berichteten einstimmig darüber. Orban will mit Trump über Öl- und Gas-Importe aus Russland sprechen.

Trotz US-Sanktionen gegen Russland erhofft sich Orban, den Energiehandel mit Moskau fortsetzen zu können. Ungarn ist ihm zufolge stark von russischem Öl und Gas abhängig. Die USA jedoch wollen verhindern, dass Russland an andere Länder Energie verkauft. Damit will die Trump-Regierung Einnahmen stoppen, mit denen Russland den Krieg gegen die Ukraine finanziert./rin/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden