Deutsche Post - Die erste Hürde ist genommen!
HSBC · Uhr
Die erste Hürde ist genommen!
Ende Oktober hatten wir einen charttechnischen Blick auf die Deutsche Post-Aktie geworfen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 31. Oktober). Der Aufhänger war seinerzeit das Einläuten einer saisonal günstigen Phase. Zur Erinnerung: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann der Titel von Ende Oktober bis Ende Dezember um rund 6 % zulegen – für die Kürze der Zeit ein außergewöhnlich hoher Ertrag, was das Papier zu einer Aktie für die Jahresendrally macht. Letzteres gilt in besonderer Weise, da in der vergangenen Woche der Spurt über den Abwärtstrend seit März (akt. bei 41,16 EUR) gelang. Damit ist der Weg bis zu den Hochpunkten bei rund 47 EUR frei. Bei diesem Level handelt es sich um die nächste Schlüsselmarke, denn deren Überwinden würde die riesige Bodenbildungsphase der letzten drei Jahre abschließen (siehe Chart). Diese vollzieht sich zwischen 47 EUR auf der Ober- und 30 EUR auf der Unterseite – entsprechend groß fällt das Anschlusspotenzial im Ausbruchsfall aus. Zusätzlicher Rückenwind liefert die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 39,12/39,79 EUR), welche zudem zeitnah ein positives Schnittmuster liefern könnten. Als Stopp ist indes die o. g. alte Trendlinie prädestiniert.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 9102)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Ende Oktober hatten wir einen charttechnischen Blick auf die Deutsche Post-Aktie geworfen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 31. Oktober). Der Aufhänger war seinerzeit das Einläuten einer saisonal günstigen Phase. Zur Erinnerung: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends kann der Titel von Ende Oktober bis Ende Dezember um rund 6 % zulegen – für die Kürze der Zeit ein außergewöhnlich hoher Ertrag, was das Papier zu einer Aktie für die Jahresendrally macht. Letzteres gilt in besonderer Weise, da in der vergangenen Woche der Spurt über den Abwärtstrend seit März (akt. bei 41,16 EUR) gelang. Damit ist der Weg bis zu den Hochpunkten bei rund 47 EUR frei. Bei diesem Level handelt es sich um die nächste Schlüsselmarke, denn deren Überwinden würde die riesige Bodenbildungsphase der letzten drei Jahre abschließen (siehe Chart). Diese vollzieht sich zwischen 47 EUR auf der Ober- und 30 EUR auf der Unterseite – entsprechend groß fällt das Anschlusspotenzial im Ausbruchsfall aus. Zusätzlicher Rückenwind liefert die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 39,12/39,79 EUR), welche zudem zeitnah ein positives Schnittmuster liefern könnten. Als Stopp ist indes die o. g. alte Trendlinie prädestiniert.
Deutsche Post (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Deutsche Post
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Märkte heute 06.11.2025App Lovin glänzt mit KI-Wachstum – und was bei Zalando passiert06. Nov. · onvista
Über tausend Flüge gestrichenLängster Shutdown der US-Geschichte bremst Luftverkehr ausgestern, 14:13 Uhr · dpa-AFX
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenendegestern, 20:34 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 09.11.2025Der November kann gut werden - wenn der Markt die "Wand der Sorgen" überwindetgestern, 21:54 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeIst Geldpolitik kein Faktor mehr für Aktien? Die Stunde der Wahrheit naht08. Nov. · Acatis