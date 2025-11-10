W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 371 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und ...

Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2025 / 20:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Elisabeth
Nachname(n):Staudinger-Leibrecht

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Healthineers AG

b) LEI

529900QBVWXMWANH7H45 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SHL1006

b) Art des Geschäfts

Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 371 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf Grund von Aktienübertragungen im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Healthineers Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Healthineers Aktienprogramm am 2025-11-12, +01:00 verkauft werden.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

10.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Deutschland
Internet:https://www.siemens-healthineers.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101714 10.11.2025 CET/CEST

