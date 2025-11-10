EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Elisabeth Staudinger-Leibrecht, Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 371 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.11.2025 / 20:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Elisabeth
|Nachname(n):
|Staudinger-Leibrecht
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Healthineers AG
b) LEI
|529900QBVWXMWANH7H45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000SHL1006
b) Art des Geschäfts
|Programmbasierter Auftrag zum Verkauf eines Anteils von 371 Siemens Healthineers Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast auf Grund von Aktienübertragungen im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Healthineers Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Healthineers Aktienprogramm am 2025-11-12, +01:00 verkauft werden.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|10.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
