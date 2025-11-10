TAGESVORSCHAU: Termine am 11. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. November 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz) 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen 07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen 08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen 09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day 09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen 13:00 NLD: Adyen, Investor Day 13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day 17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25 19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day 22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Biontech, Research and Development Day DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Inlandstourismus 9/25 10:00 DEU: Verkündungstermin zur Gema-Klage gegen OpenAI um mögliche Urheberrechtsverletzungen, München 16:30 DEU: Pk Google zum «Investitionsplan für Deutschland» mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin 17:00 DEU: Wirtschaftspolitischer Abend des Bundesverbands der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG), Düsseldorf BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém ++21:30 Germanwatch präsentiert Klima-Risiko-Index CDN: Treffen der G7-Außenminister in Kanada (bis 12.11.25)

