EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025

11.11.2025 / 14:31 CET/CEST

Auf Basis der finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 konkretisiert die PATRIZIA SE die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt:

Das EBITDA wird aufgrund der anhaltenden Kostendisziplin und der positiven finanziellen Entwicklungen in den ersten neun Monaten 2025 nunmehr in einer Bandbreite zwischen 50,0 – 65,0 Mio. EUR (bisher: 40,0 – 60,0 Mio. EUR) erwartet. Dementsprechend wird die EBITDA Marge nunmehr in einer Bandbreite von 19,0 – 24,0% erwartet (bisher: 15,2 – 20,8%).

Die AUM-Prognose wird aufgrund des geringer als erwartet eingeworbenen Eigenkapitals und geringeren Investmentaktivitäten für Kunden sowie Währungseffekten auf eine Bandbreite zwischen 56,0 – 60,0 Mrd. EUR (bisher: 58,0 – 62,0 Mrd. EUR) konkretisiert.

In den ersten neun Monaten 2025 verzeichnete das EBITDA einen Anstieg auf 44,6 Mio. EUR (9M 2024

1

: 6,7 Mio. EUR), während die EBITDA Marge auf 22,1% (9M 2024

1

: 3,5%, +18,6 Prozentpunkte) stieg. Dies ist vor allem auf eine strikte Kostendisziplin und ein verbessertes Co-Investment Ergebnis zurückzuführen. Die AUM verzeichneten zum 30. September 2025 ein Wachstum auf 56,3 Mrd. EUR gegenüber dem Vorquartal (30.06.2025: 55,9 Mrd. EUR), lagen jedoch leicht unter dem Wert zum Jahresende 2024 (31. Dezember 2024: 56,4 Mrd. EUR).

1

Angepasste Zahlen

