EQS-News: Coway gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt

SEOUL, Südkorea, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd, die „Best Life Solution Company", hat heute ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.

„Starke Verkäufe unserer führenden Haushaltsgeräte sowie das stetige Wachstum unserer BEREX-Betten und Massagesessel haben die Gesamtleistung in diesem Quartal vorangetrieben", sagte Soon Tae Kim, Finanzvorstand von Coway. „Aufbauend auf dieser Kernkompetenz werden wir auch in Zukunft unsere Wachstumstreiber stärken und eine ausgewogene Dynamik auf den nationalen und globalen Märkten aufrechterhalten."

Die von Coway gemeldeten Erträge stellen sich wie folgt dar:

Umsatz im dritten Quartal: 1.254,4 Mrd. KRW (+14,0 % gegenüber dem Vorjahr)

Betriebsergebnis im dritten Quartal: 243,1 Mrd. KRW (+17,4 % gegenüber dem Vorjahr)

*Die ausgewiesenen Zahlen sind dem konsolidierten K-IFRS-Abschluss (International Financial Reporting Standards) entnommen.

Der kumulierte Umsatz von Coway für das Jahr 2025 liegt nun bei 3.688,2 Mrd. KRW (+15,8 % gegenüber dem Vorjahr), das Betriebsergebnis bei 697,0 Mrd. KRW (+13,9 %).

Auf dem Inlandsmarkt erzielte Coway im dritten Quartal einen Umsatz von 740,2 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese starke Leistung war zurückzuführen auf die stabilen Verkäufe der neuen „Icon Ice Water Purifier"-Serie, die drei Modelle umfasst und für unterschiedliche Kapazitätsanforderungen, von kompakt bis groß, entwickelt wurde. Dank dieser Ergänzung des Portfolios des Unternehmens stieg der Absatz von Coways Eiswasserreinigern im August und September um rund 25 % im Vergleich zum Vorjahr und stellte damit einen neuen Absatzrekord in dieser Kategorie auf.

Auch die ausländischen Tochtergesellschaften von Coway verzeichneten im dritten Quartal ein kräftiges Wachstum und erzielten einen Umsatz von 469,3 Mrd. KRW, was einem Anstieg von 19,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens in Malaysia erzielte einen beeindruckenden Umsatz, der im Jahresvergleich um 20 % auf 352,1 Mrd. KRW anstieg, während die Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und Thailand mit einem Umsatz von 57,5 Mrd. KRW (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr) bzw. 41,8 Mrd. KRW (+28,5 % gegenüber dem Vorjahr) ebenfalls ein stetiges Wachstum verzeichneten.

Weitere Einzelheiten zur finanziellen Leistung von Coway finden Sie auf der Seite Investor Relations des Unternehmens.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. BEREX, die Schlaf- und Wellness-Marke des Unternehmens will die Lebensqualität durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel verbessern.Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Im Jahr 2025 brachte das Unternehmen Coway Life Solution auf den Markt, eine Premium-Plattform für die Altenpflege, die personalisierte Pflegelösungen für verschiedene Lebensphasen anbietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

