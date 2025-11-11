Freude über Lösung im US-Haushaltsstreit ebbt an Börsen ab

Frankfurt (Reuters) - Die Euphorie nach dem Durchbruch im US-Haushaltsstreit hat sich an den europäischen Aktienmärkten wieder abgekühlt.

Der Dax lag am Dienstagmittag leicht im Plus bei 23.973 Punkten und hielt sich damit unter der 24.000-Punkte-Marke. Der EuroStoxx50 zog 0,4 Prozent auf 5688 Zähler an. Beide Indizes hatten am Montag einen Satz von rund 1,7 Prozent hingelegt. Das sich abzeichnende Ende der längsten Haushaltssperre in der US-Geschichte sorgte für Rückenwind.

Der US-Senat hatte am Montag für einen Kompromiss gestimmt, der die Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 30. Januar sichert. "Für die Börsen bedeutet die Einigung auf den Übergangshaushalt, dass sie in den kommenden Wochen mit der Nachveröffentlichung der ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten rechnen können", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Für ein nachhaltiges Überspringen der 24.000 sind jedoch überzeugte und vor allem langfristig orientierte Käufer nötig."

Investoren beschäftige, ob der Shutdown eine allmähliche Verlangsamung der US-Wirtschaft verschärft hat, sagte Richard Flax, Investmentchef bei Moneyfarm. Dies werde sich zeigen, wenn die US-Behörden wieder Wirtschaftsdaten veröffentlichten. Neben den Belastungen durch den Stillstand seien für Anleger vor allem wieder regelmäßige Konjunkturdaten wichtig, um daraus Rückschlüsse für Anlageentscheidungen zu ziehen, sagte RoboMarkets-Stratege Jürgen Molnar. "Seit fast sechs Wochen sind sie nahezu im Blindflug unterwegs, die letzten staatlichen Zahlen zum Arbeitsmarkt sind aus dem August."

WARTEN AUF US-DATEN

"Wir können davon ausgehen, dass das US-Arbeitsministerium den Beschäftigungsbericht für September einige Tage nach der Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte veröffentlichen wird", sagte Blerina Uruci, Chefökonomin für die USA bei T.Rowe Price. "Diese Daten wurden vor der Schließung erhoben und sollten so gut wie fertig für die Veröffentlichung sein." Die Berichte für Oktober und November könnten sich jedoch weiter verzögern.

Aus den anstehenden Veröffentlichungen zum US-Arbeitsmarkt und der Konjunktur erhoffen sich Anleger, Rückschlüsse auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank ziehen zu können. "Wir gehen davon aus, dass sich die Wirtschaft gut hält und die Inflation sich in einem recht moderaten Rahmen entwickelt", sagte Isabelle Mateos y Lago, Chefökonomin der BNP Paribas-Gruppe. Dieses Szenario ermögliche es der Fed, die Zinsen im Dezember um 25 Basispunkte zu senken und dann bis 2026 vorsichtiger vorzugehen, konstatierte die Expertin.

HEFTIGE KURSAUSSCHLÄGE BEI EINZELWERTEN

Im Blick hatten Anleger zudem eine Reihe von Firmenausblicken. Die Aktien von Vodafone legten in London in der Spitze um sieben Prozent zu und zogen damit den gesamten Telekommunikationssektor mit nach oben, nachdem das britische Unternehmen seine Jahresprognose sowohl für den Gewinn als auch für den Cashflow angehoben und in Deutschland wieder ein Umsatzwachstum im Quartalsvergleich erzielt hat.

Dagegen belasteten neue Aussagen zur erwarteten Geschäftsentwicklung Hensoldt. Die Rüstungsaktie verbilligte sich zeitweise mehr als neun Prozent und war damit größter Verlierer im MDax. Der Konzern habe auf einem Kapitalmarkttag für 2026 bis 2030 einen Anstieg der Ebitda-Marge um 50 Basispunkte pro Jahr in Aussicht gestellt, teilte JP Morgan mit. Damit würde das Ebitda geringer ausfallen als bislang erwartet. "Wir erwarten, dass die Konsensschätzungen entsprechend der neuen Prognose sinken werden."

Unterdessen gaben die Titel der Münchener Rück um bis zu 3,3 Prozent nach. Anleger zeigten sich verschnupft, nachdem der weltgrößte Rückversicherer die Gewinnprognose trotz einer ungewöhnlich geringen Schadenlast im dritten Quartal nicht erhöht hat. In Mailand schickte eine gesenkte Umsatzprognose die Aktie des italienischen Funkturmbetreibers Inwit in der Spitze mehr als zehn Prozent nach unten.

"Das Gesamtbild der Unternehmensgewinne ist nach wie vor etwas uneinheitlich", sagte Investment-Experte Flax. Überraschend sanken auch die Konjunkturerwartungen der Börsianer. Das Barometer für die Konjunkturaussichten in den kommenden sechs Monaten sank im November um 0,8 Punkte auf 38,5 Zähler, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)