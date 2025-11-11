Investor Softbank verdoppelt Gewinn - OpenAI-Beteiligung hilft

Tokio (Reuters) - Die gestiegene Bewertung der Beteiligung an OpenAI treibt die Gewinne von Softbank.

Das Nettoergebnis habe sich im abgelaufenen Quartal auf umgerechnet 16,6 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, teilte der Technologie-Investor am Dienstag mit. Der Überschuss speiste sich fast vollständig aus Buchgewinnen der OpenAI-Beteiligung.

Softbank hatte sich im Frühjahr an einer milliardenschweren Finanzierungsrunde für den ChatGPT-Entwickler beteiligt. Damals wurde das KI-Startup mit 300 Milliarden Dollar bewertet. Im Oktober kaufte der Technologie-Investor weitere Anteile. Die Bewertung von OpenAI lag zu diesem Zeitpunkt bei 500 Milliarden Dollar.

Softbank gab am Dienstag zudem den Verkauf einiger Beteiligungen bekannt. So trennte sich der Investor für 5,83 Milliarden Dollar von sämtlichen Anteilen am Chipkonzern Nvidia. Dessen Aktien eilen seit Jahren von Rekord zu Rekord. Dadurch übersprang der Börsenwert des Weltmarktführers bei Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) die Schwelle von fünf Billionen Dollar. Softbank stieß zudem einen Großteil seiner Anteile an T-Mobile ab und kassierte hierfür 9,17 Milliarden Dollar.

