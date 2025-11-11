IRW-News: ACCESS Newswire: Industrielle Viehzucht gefährdet Klimaziele, wie bedeutsame internationale Studie zeigt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Industrielle Viehzucht gefährdet Klimaziele, wie bedeutsame internationale Studie zeigt

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 11. November 2025 / Eine neue Studie in Animals zeigte auf, dass die industrielle Viehzucht eine der mächtigsten - und dennoch beharrlich vernachlässigten - Kräfte ist, die die Klima- und Biodiversitätskrise vorantreiben. Die Analyse The Missing Target: Why Industrialized Animal Farming Must Be at the Core of the Climate Agenda fasst die Ergebnisse von 47 internationalen Studien zusammen und kommt zum Ergebnis, dass die Reduzierung der Tierproduktion und die Umstellung auf pflanzliche Ernährungssysteme unerlässlich sind, um die globalen Klimaziele zu erreichen.

Wichtige Erkenntnisse

· Weltweiten Studien zufolge trägt die Viehzucht jährlich schätzungsweise 12 bis 20 % zu den gesamten Treibhausgasemissionen bei, wobei die umfassendsten Studien die höchsten Werte ergaben.

· Die modernsten Berechnungsmethoden, die auch die Auswirkungen von Entwaldung, Grundschleppnetzfischerei und Kühleffekten bestimmter Luftschadstoffe berücksichtigen, zeigen, dass 52 % der heutigen globalen Erwärmung auf die Viehzucht zurückzuführen sind.

· Die Viehzucht nimmt über 80 % des Agrarlandes ein, liefert jedoch nur 18 % der Kalorien und 37 % der Proteine, die weltweit konsumiert werden, was es schwierig macht, den Bedarf einer schnell wachsenden zukünftigen Bevölkerung zu decken.

· Neben anderen durch Lebensmittel verursachten Umweltauswirkungen ist dieser Sektor auch für 50 % der Eutrophierung und 32 % der Bodenversauerung verantwortlich.

· In sich schnell entwickelnden Regionen, einschließlich der Schwellenländer, wird voraussichtlich der stärkste Anstieg der Emissionen aus der Viehzucht zu verzeichnen sein, sofern sich die Produktionstrends nicht ändern.

· Studien zur biologischen Vielfalt zeigen, dass eine fleischreiche Ernährung zu einem drei- bis viermal höheren Verlust an biologischer Vielfalt führen kann als eine überwiegend pflanzliche Ernährung.

Warum eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung wichtig ist

Die Analyse liefert überzeugende ökologische Argumente für eine Ernährungsumstellung. Eine Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung würde die Treibhausgasemissionen erheblich senken, den Druck auf Wälder und Süßwassersysteme verringern und die Nährstoffverschmutzung durch Futterpflanzen und Gülle eindämmen. Eine solche Umstellung würde nicht nur die Auswirkungen auf das Klima mildern, sondern auch zur Wiederherstellung von Ökosystemen und zum Schutz der Tierwelt beitragen.

Bedeutung für politische Entscheidungsträger

Die Autoren fordern, dass globale Klimarahmen, wie etwa Klimagipfel und nationale Pläne im Rahmen des Pariser Abkommens, klare Ziele zur Reduzierung der Produktion und des Konsums tierischer Produkte enthalten müssen. Ohne Maßnahmen in diesem Bereich sind die Chancen, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C (geschweige denn 1,5 °C) zu begrenzen, erheblich beeinträchtigt.

Um wirksam und fair zu sein, müssen Lösungen laut der Analyse auch regionale Gegebenheiten berücksichtigen. In Entwicklungsländern sollten Ernährungsumstellungen mit der Ernährungssicherheit, kulturellen Präferenzen und gerechten Lebensgrundlagen für Landwirte in Einklang stehen.

Ein Wendepunkt für Ernährung und Klima

Es ist längst überfällig, dass der Tierhaltung bei wichtigen klimapolitischen und umweltpolitischen Veranstaltungen wie der COP30 mehr Aufmerksamkeit zuteilwird, sagte die führende Autorin Jenny Mace. Ohne eine erhebliche Verringerung der Viehzucht wäre es unglaublich schwierig, Klima- und andere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Co-Autor Andrew Knight, Professor für Veterinärmedizin, sagte: Die industrielle Viehzucht stellt einen kritischen blinden Fleck in der globalen Klimapolitik dar. Wenn jedoch die Reform des Ernährungssystems - insbesondere die Reduzierung tierischer Produkte - in den Mittelpunkt von Klimaschutzmaßnahmen gestellt wird, könnte dies enorme Vorteile für die Menschen und den Planeten mit sich bringen.

Co-Autorin Fernanda Vieira von Sinergia Animal sagte: Die industrielle Landwirtschaft ist ein wesentlicher Faktor beim Verlust der biologischen Vielfalt, der Entwaldung, dem Klimawandel und dem Auftreten von Zoonosen. Wenn es uns nicht gelingt, diese miteinander verbundenen Probleme anzugehen, wird die Aussicht auf bedeutsame Fortschritte bei der Erreichung unserer Klima-, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsziele unerreichbar bleiben.

