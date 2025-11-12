W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 50 Euro - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Energiekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Der Experte empfiehlt die Aktien der Essener wegen des erwarteten hohen Wachstums des Gewinns je Aktie, das sich noch nicht ausreichend in der Bewertung widerspiegele. Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung seien eine strikte Risiko-/Renditeabwägung und die solide Bilanz. RWE sei zudem ein Profiteur von Energieengpässen, der Einführung eines Kapazitätsmarktes und des KI-/Rechenzentren-Booms./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

RWE

