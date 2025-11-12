Bundesregierung besorgt über Korruptionsvorwürfe in Ukraine

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich besorgt über Korruptionsvorwürfe in der Ukraine im Energiesektor geäußert, vertraut aber auf die Aufklärung durch die politische Führung in Kiew.

"Die Bundesregierung wird die Entwicklung jetzt sehr genau verfolgen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. "Ich sagte schon, dass wir auch in engstem Austausch mit Präsident (Wolodymyr) Selenskyj dazu stehen", fügte er hinzu. "Gegebenenfalls müssen daraus auch Konsequenzen gezogen werden. Momentan haben wir das Vertrauen in die ukrainische Regierung, dass sie da für Aufklärung sorgt." Ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums betonte, dass es keine Hinweise gebe, dass deutsche Hilfe etwa im Energiebereich betroffen seien.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)