EQS-News: „GBC Italian Champions“ Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus

„GBC Italian Champions“ Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus



12.11.2025 / 10:00 CET/CEST

CORPORATE NEWS Italienische Aktien attraktiv bewertet: „GBC Italian Champions“ Research Studie 2025 stellt zwölf vielversprechende Unternehmen vor



Italienische Aktien mit attraktiver Bewertung im europäischen Vergleich

Themenstudie „GBC Italian Champions“ analysiert 12 aussichtsreiche Small- und Midcaps

Sechs italienische Unternehmen präsentieren sich auf der MKK am 12./13. November 2025

Augsburg, 12. November 2025: Der italienische Kapitalmarkt hat in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen. Die neue Research Studie „GBC Italian Champions 2025“ der bankenunabhängigen GBC AG zeigt auf, dass italienische Small- und Midcap-Aktien mit attraktiven Bewertungen, stabilen Geschäftsmodellen und internationalem Wachstumspotenzial überzeugen.



Die Studie analysiert zwölf börsennotierte Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 30 Mio. EUR und über 5 Mrd. EUR. Sie decken eine große Bandbreite an Branchen ab – von Industrie und Digitalisierung bis zu Lifestyle und Infrastruktur. Die Unternehmen profitieren zudem von strukturellen Vorteilen wie steuerlichen Anreizen oder Mehrfachstimmrechten.



Ein besonderes Highlight: Sechs Titel aus der Studie – Casta Diva Group, Fine Foods, Energy, Somec, SIAV und Franchetti – präsentieren sich am 12. und 13. November 2025 auf der 40. Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) und stehen dort in 1on1-Meetings deutschsprachigen Investoren zur Verfügung.



Die vollständige Research Studie ist kostenfrei abrufbar:

📄 Deutsche Version:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31d634497691ad34b76a70ddeddb0b16

📄 Englische Version:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d5e6cc9ff7da8f6a533f91ebb0c2ab0



SAVE THE DATE – GBC INVESTORENKONFERENZEN 2025/2026

Event Datum Format 40. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz 12.–13.11.2025 München (vor Ort) 17. IIF International Investment Forum 03.12.2025 Online 18. IIF International Investment Forum 25.02.2026 Online 41. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz 22.–23.04.2026 München (vor Ort) 19. IIF International Investment Forum 20.05.2026 Online 20. IIF International Investment Forum 07.10.2026 Online 42. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz 11.–12.11.2026 München (vor Ort) 21. IIF International Investment Forum 09.12.2026 Online



Weitere Informationen: www.mkk-konferenz.de

Online-Teilnahme unter: www.ii-forum.com



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Research- & Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den Mittelstand. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzierungs- und Kapitalmarktberatung, Unternehmensanalysen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt das Leistungsspektrum um Corporate Finance-Dienstleistungen im Bereich Eigen- und Fremdkapital.



Kontakt:

GBC AG

Tel.: +49 (0)821 241133-0

Email: office@gbc-ag.de

www.gbc-ag.de

www.mkk-konferenz.de

www.ii-forum.com

