EQS-News: „GBC Italian Champions“ Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus

„GBC Italian Champions" Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus
„GBC Italian Champions“ Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus
12.11.2025 / 10:00 CET/CEST
„GBC Italian Champions“ Studie 2025 veröffentlicht – neue spannende Unternehmen aus Italien im Fokus Mehrere Titel präsentieren sich auf der MKK am 12./13. November 2025
CORPORATE NEWS Italienische Aktien attraktiv bewertet: „GBC Italian Champions“ Research Studie 2025 stellt zwölf vielversprechende Unternehmen vor
- Italienische Aktien mit attraktiver Bewertung im europäischen Vergleich
- Themenstudie „GBC Italian Champions“ analysiert 12 aussichtsreiche Small- und Midcaps
- Sechs italienische Unternehmen präsentieren sich auf der MKK am 12./13. November 2025
Augsburg, 12. November 2025: Der italienische Kapitalmarkt hat in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen. Die neue Research Studie „GBC Italian Champions 2025“ der bankenunabhängigen GBC AG zeigt auf, dass italienische Small- und Midcap-Aktien mit attraktiven Bewertungen, stabilen Geschäftsmodellen und internationalem Wachstumspotenzial überzeugen.
Die Studie analysiert zwölf börsennotierte Unternehmen mit Marktkapitalisierungen zwischen 30 Mio. EUR und über 5 Mrd. EUR. Sie decken eine große Bandbreite an Branchen ab – von Industrie und Digitalisierung bis zu Lifestyle und Infrastruktur. Die Unternehmen profitieren zudem von strukturellen Vorteilen wie steuerlichen Anreizen oder Mehrfachstimmrechten.
Ein besonderes Highlight: Sechs Titel aus der Studie – Casta Diva Group, Fine Foods, Energy, Somec, SIAV und Franchetti – präsentieren sich am 12. und 13. November 2025 auf der 40. Münchner Kapitalmarktkonferenz (MKK) und stehen dort in 1on1-Meetings deutschsprachigen Investoren zur Verfügung.
Die vollständige Research Studie ist kostenfrei abrufbar:
📄 Deutsche Version:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=31d634497691ad34b76a70ddeddb0b16
📄 Englische Version:https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8d5e6cc9ff7da8f6a533f91ebb0c2ab0
SAVE THE DATE – GBC INVESTORENKONFERENZEN 2025/2026
|Event
|Datum
|Format
|40. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz
|12.–13.11.2025
|München (vor Ort)
|17. IIF International Investment Forum
|03.12.2025
|Online
|18. IIF International Investment Forum
|25.02.2026
|Online
|41. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz
|22.–23.04.2026
|München (vor Ort)
|19. IIF International Investment Forum
|20.05.2026
|Online
|20. IIF International Investment Forum
|07.10.2026
|Online
|42. MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz
|11.–12.11.2026
|München (vor Ort)
|21. IIF International Investment Forum
|09.12.2026
|Online
Weitere Informationen: www.mkk-konferenz.de
Online-Teilnahme unter: www.ii-forum.com
Über die GBC AG
Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Research- & Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den Mittelstand. Das Unternehmen bietet umfassende Finanzierungs- und Kapitalmarktberatung, Unternehmensanalysen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt das Leistungsspektrum um Corporate Finance-Dienstleistungen im Bereich Eigen- und Fremdkapital.
Kontakt:
GBC AG
Tel.: +49 (0)821 241133-0
Email: office@gbc-ag.de
www.gbc-ag.de
www.mkk-konferenz.de
www.ii-forum.com
