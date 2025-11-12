EQS-News: Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen

Starke Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025. Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Starke Geschäftsentwicklung mit 5,9 % organischem[1] Umsatzwachstum und 9,9 % organischem Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses

Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,0 %; Zeitschriftenportfolio wächst stärker als der Markt

Free Cash Flow verbessert sich um € 103 Millionen auf € 175 Millionen; Verschuldungsgrad liegt bei 1,9x

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Berlin, 12. November 2025

Springer Nature erzielte in den ersten neun Monaten 2025 starke Ergebnisse. Der Umsatz für diesen Zeitraum stieg auf € 1.428,7 Millionen, was einem organischen Wachstum von 5,9 % entspricht. Haupttreiber war das Wachstum im Segment Research, insbesondere durch die starke Entwicklung im Full Open Access-Geschäft.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg in den ersten neun Monaten auf € 408,3 Millionen und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 9,9 %. Dieses Ergebnis spiegelt einen vorteilhaften Produktmix, operative Skaleneffekte sowie den Erfolg der im gesamten Unternehmen umgesetzten Effizienzmaßnahmen wider.

Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature, sagte: „Unsere Neun-Monats-Ergebnisse zeigen eine weiterhin starke Entwicklung. Unser Segment Research übertrifft den Markt – getragen von unserem Fachzeitschriften-Kerngeschäft und unterstützt durch KI- und Technologieinnovationen. Diese Entwicklung stärkt unser Vertrauen, die Prognose für 2025 zu erreichen, und positioniert uns gut für das Jahr 2026.“



Segmente

Das Segment Research, der größte Bereich des Unternehmens, verzeichnete Umsatzerlöse von € 1.112,6 Millionen (9M 2024: € 1.044,4 Millionen). Das organischeWachstum lag bei 7,0 % und wurde maßgeblich von der Entwicklung des Fachzeitschriftenportfolios getragen, insbesondere im Bereich Full Open Access (FOA). Die Anzahl der veröffentlichten Artikel stieg im gesamten Portfolio um mehr als 10 % und in den FOA-Zeitschriften um mehr als 25 %.

In den ersten neun Monaten 2025 hat Springer Nature die Vertragsverlängerungen für 2025 abgeschlossen; die neue Verlängerungssaison, die im September begonnen hat, verläuft planmäßig. Im gleichen Zeitraum hat Springer Nature 18 transformative Vereinbarungen (TAs) unterzeichnet, um den Übergang zu Open Access weiter zu beschleunigen. Mit einem weiteren Abschluss im dritten Quartal steigt die Gesamtzahl der laufenden TAs auf 84.

Die Buchumsätze sind in den ersten neun Monaten sowohl im Bereich der digitalen als auch der gedruckten Formate gestiegen. Das Wachstum bei den gedruckten Büchern resultierte aus dem Vergleich mit einer schwächeren Entwicklung im Vorjahr sowie aus einem günstigen Bestellzeitpunkt der Händler im dritten Quartal 2025. Der digitale Anteil macht weiterhin rund 70 % der Buchumsätze aus. Die Service-Umsätze profitierten von einem guten Wachstum bei Text- und Data-Mining-(TDM)-Lösungen für Unternehmenskunden, wurden jedoch durch ein anspruchsvolleres Marktumfeld im Bereich Talent Services in den USA teilweise ausgeglichen.

Das Unternehmen investierte weiterhin in eine Reihe von Initiativen, um das Wachstum zu unterstützen und die Integrität der Forschung sicherzustellen. Zudem lag der Fokus auf der Entwicklung von KI-Tools, die den Publikationsprozess transformieren, den wissenschaftlichen Gemeinschaften zusätzlichen Mehrwert bieten und neue Einnahmequellen erschließen sollen. Nature Research Assistant, ein KI-Tool, das darauf ausgelegt ist, einige der zeitaufwendigsten Schritte im Forschungsprozess zu beschleunigen, wurde sehr positiv aufgenommen und wird inzwischen von mehr als 8,000 Beta-Nutzern eingesetzt.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Research stieg organisch um 8,2 % auf € 351,5 Millionen und übertraf damit das Umsatzwachstum im Berichtszeitraum.

Das Segment Health verzeichnete Umsatzerlöse von € 135,9 Millionen (9M 2024: € 131,3 Millionen) und ein organisches Wachstum von 4,3 %. Das Wachstum profitierte von einer starken Nachfrage im Bereich Scientific Affairs Services, einer guten Entwicklung im Bereich Bücher und Veranstaltungen in den Niederlanden sowie positiven Phasingeffekten, wodurch rückläufige Werbe- und Veranstaltungsumsätze in den DACH-Märkten ausgeglichen wurden.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Health stieg organisch um 22,3 % auf € 25,7 Millionen (9M 2024: € 21,1 Millionen) und profitierte von höheren digitalen Umsätzen, den eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sowie positiven Phasingeffekten.

Das Segment Education erzielte Umsatzerlöse von € 181,1 Millionen (9M 2024: € 194,9 Millionen) und spiegelte ein organisches Wachstum von 0,7 % wider. Eine starke Entwicklung im Curriculum-Geschäft in Indien und Argentinien, die von einem großen Regierungsauftrag profitierte, wurde teilweise durch die Auswirkungen eines schwierigen Finanzierungsumfelds im südlichen Afrika ausgeglichen. Im Bereich ELT[2] setzte sich in mehreren Märkten eine verhaltene Nachfrage im letzten Jahr des jeweiligen Publikationszyklus fort. Der berichtete Umsatz ging um 7,0 % zurück, hauptsächlich infolge der Hyperinflation in Argentinien sowie der Stärke des Euro gegenüber dem mexikanischen Peso und der indischen Rupie.

Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich organisch um 23,0 % auf € 31,0 Millionen (9M 2024: € 31,9 Millionen). Der organische Anstieg resultierte vor allem aus Effizienzmaßnahmen, einem vorteilhafteren Produktmix infolge der Optimierung des Produktkatalogs sowie aus Phasingeffekten. Auf berichteter Basis ging das bereinigte Betriebsergebnis aufgrund negativer Währungseffekte um 2,8 % zurück.



Finanzlage

Der Free Cash Flow stieg um € 102,7 Millionen auf € 174,5 Millionen, was auf das verbesserte operative Ergebnis sowie niedrigere Zinszahlungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen reduziert in den ersten neun Monaten weiterhin seine finanzielle Verschuldung. Zum 30. September 2025 lag der Verschuldungsgrad bei 1,9x (Nettoverschuldung/bereinigtes EBITDA) und damit innerhalb der Zielspanne von 1,5x bis 2,0x.

Im Oktober veröffentlichte Fitch Ratings für die Springer Nature AG & Co KGaA ein langfristiges Emittentenausfallrating von BBB-, was einer Bonität im Investment-Grade-Bereich entspricht.



Ausblick

Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Umsatz zwischen € 1.930,0 Millionen und € 1.960,0 Millionen sowie ein bereinigtes Betriebsergebnis zwischen € 540,0 Millionen und € 560,0 Millionen. Dieser Ausblick basiert auf der organischen Geschäftsentwicklung, ohne Berücksichtigung von Wechselkurs- und Portfolioeffekten gegenüber dem Vorjahr.

Alexandra Dambeck, CFO von Springer Nature, sagte: „Unser bestätigter Ausblick wird durch die anhaltende Stärke unseres Portfolios in den ersten neun Monaten sowie die erfolgreiche Umsetzung von Effizienzmaßnahmen im gesamten Unternehmen untermauert. Darüber hinaus machen wir weiterhin gute Fortschritte bei der Stärkung unserer Bilanz.”

Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die künftige Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen, die in anderen Veröffentlichungen beschrieben sind, insbesondere im Abschnitt „Risiko- und Chancenbericht“ des zusammengefassten Lageberichts. Sollten sich diese Erwartungen und Annahmen als unzutreffend erweisen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf erheblich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit dieser Prognosen.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com und @SpringerNature.

[1] In der organischen Veränderung bleiben Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt.

[2] ELT: English Language Teaching.

