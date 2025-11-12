Neue Autobahnbrücke in China stürzt ein

BARKAM (dpa-AFX) - Nach einem Erdrutsch ist im Südwesten Chinas eine neue Brücke eingestürzt. Ein Teil der mehr als 750 Meter langen Autobahnbrücke Hongqi (rote Fahne) brach an einer der beiden Flussuferseiten ein, wie die Behörden der Stadt Barkam in der Provinz Sichuan mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag (Ortszeit) demnach niemand, weil die Brücke bereits für den Verkehr gesperrt war.

In Chinas sozialen Medien und im chinesischen Staatsfernsehen waren Aufnahmen zu sehen, wie Pfeiler in Ufernähe nachgaben und ein Teil der Brücke abriss. Anschließend stieg eine dichte Staubwolke auf.

Risse im Asphalt

Wie die Behörden weiter erklärten, hatte sich der Berghang nahe der Brücke vor dem Unglück bereits verformt. Bei einer Kontrolle am Montag seien dann Risse in der Fahrbahn entdeckt worden. In der Folge wurde die Brücke auf dem Abschnitt der Autobahn 317 zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Hongqi-Brücke liegt unweit des im Bau befindlichen Wasserkraftwerks Shuangjiangkou im autonomen Bezirk Ngawa der Tibeter und Qiang. Das 172 Meter hohe Bauwerk überspannt den dort durchlaufenden Dadu-Fluss. Nach Angaben der Baufirma wurde erst im Januar dieses Jahres die Lücke in der Brückenmitte geschlossen und damit der Bau fertigstellt. Weitere Ermittlungen zum Brückeneinsturz laufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete./jon/DP/zb