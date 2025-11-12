W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu verpasster Chance Demokraten

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu verpasster Chance der Demokraten:

"Seit der Präsidentenwahl (.) laufen die Demokraten Donald Trump und seinen Republikanern hinterher. (.) Bis zum Regierungsstillstand jedenfalls, den eine Mehrheit der Amerikaner Trumps Partei anlastete. Und nun? Haben sieben demokratische Senatoren und ein Unabhängiger (.) entschieden, dass man auch diesen Kampf aufgibt. (.) Sie argumentieren, der Shutdown sei zu schmerzhaft geworden. (.) Die Amerikaner haben den Demokraten gerade in mehreren Wahlen zu verstehen gegeben, dass sie den Kampf unterstützen. (.) Das Feigenblatt (.) war das Versprechen einer Abstimmung über die Verlängerung der staatlichen Zuschüsse für Krankenversicherungsbeiträge (.) Doch Mike Johnson schob dem (.) den Riegel vor. (.) Die Demokraten haben ihre bislang größte Chance, Trump Widerstand zu leisten, vergeben. (.)"/DP/jha

